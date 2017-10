Preußen Münster hat in der U19-Bundesliga Arminia Bielefeld mit 3:1 geschlagen.

Während Münster in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm die Arminia Veränderungen vor und schickte Yildiz, Günther und Flock für Schmidt, Wanner und Dieckmann auf den Platz. In der 16. Minute verwandelte Julian Conze vor 150 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für die Preußen. Justin Steinkötter schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (19.). Cyrill Akono erhöhte den Vorsprung von Preußen Münster nach 26 Minuten mit einem Elfmeter auf 3:0. Bis zur Pause hielt die Defensive von Arminia Bielefeld dicht, sodass sich der Vorsprung von Münster nicht weiter vergrößerte. Komplett aufgegeben hatte sich Bielefeld noch nicht. So schoss Can Hayri Özkan zu Beginn der zweiten Hälfte das 1:3 für den Gast (52.). Obwohl der Preußen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Arminia zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition von Preußen Münster aus und bringt eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Mit 18 geschossenen Toren gehört die Münsteraner offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga West. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Münster deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist die Preußen in diesem Ranking auf.

Durch diese Niederlage fällt Arminia Bielefeld in die Abstiegszone auf Platz zwölf. Der Angriff ist bei Bielefeld die Problemzone. Nur sieben Treffer erzielte die Arminen bislang. Für die Arminia sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Die bisherige Saisonbilanz von Arminia Bielefeld bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und sechs Pleiten schwach. Am Sonntag empfängt Preußen Münster Fortuna Düsseldorf. Bielefeld hat am Samstag Heimrecht und begrüßt Borussia Mönchengladbach.