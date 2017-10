Mit leeren Händen endete für RuWa Dellwig die Auswärtspartie gegen die SG Essen-Schönebeck.

Der Gastgeber siegte mit 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Schönebeck vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Während bei der SGS diesmal Borchart, Kasem und Weber für Laktab, Horn und Schramm begannen, standen bei Dellwig Janßen, Neubauer und Kladnik statt Aboagye, Koch und Schweiger in der Startelf. Pascal Caspari brachte RuWa Dellwig per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (14./42.). Mit der Führung für die SG Essen-Schönebeck ging es in die Kabine. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 70. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Niklas Parsch spielte Abdessamad Laktab bei Schönebeck weiter. Vor 80 Besuchern gelang Sascha Katzke in der 75. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Dellwig. Wenig später kamen Mohamed Bouazza und Christoph Horn per Doppelwechsel für Caspari und Ali Agca auf Seiten der SGS ins Match (76.). Nach der Beendigung des Spiels durch Nico Neuhaus feierte die Schönebecker einen dreifachen Punktgewinn gegen RuWa Dellwig.

Die SG Essen-Schönebeck springt mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Schönebeck stets gesorgt, mehr Tore als die SGS (37) markierte nämlich niemand in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Die Saison der SG Essen-Schönebeck verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Trotz der Niederlage behält Dellwig den sechsten Tabellenplatz. Mit insgesamt 17 Zählern befindet sich Schönebeck voll im Fahrwasser. Die Formkurve von RuWa Dellwig dagegen zeigt nach unten. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert die SGS beim DJK Essen-Katernberg, Dellwig empfängt zeitgleich den FC Saloniki Essen.