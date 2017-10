Im Kreisliga-A-Spiel des FC Saloniki Essen gegen den VFB Essen-Nord gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende stand es 4:3 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für den VFB, was sich mit einem knappen Sieg bestätigte. Am Ende hieß es für den Tabellenprimus: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Saloniki.

Trotz der Niederlage behält der FC Saloniki Essen den neunten Tabellenplatz. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits drei Spiele zurück.

Der VFB Essen-Nord grüßt nach dem Sieg gegen Saloniki von der Tabellenspitze. Die Offensive des VFB in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 22-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem FC Saloniki Essen gelang dies heute nicht besonders gut. Seit acht Begegnungen hat der VFB Essen-Nord das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Der VFB bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der VFB Essen-Nord sechs Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Kommende Woche tritt Saloniki bei RuWa Dellwig an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt der VFB Heimrecht gegen AL-ARZ Libanon Essen 08.