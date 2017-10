Unter der Woche musste sich der SC Verl im Pokal dem Westfalenligisten DJK Hordel geschlagen geben. Beim 3:0-Sieg in Wattenscheid zeigten die Ostwestfalen die richtige Reaktion.

Es war ein überraschendes Ende, das der SC Verl unter der Woche im Westfalenpokal fand. Gegen den Westfalenligisten DJK TUS Hordel unterlag der Regionalligist aus Ostwestfalen im Elfmeterschießen. Für die Elf von Trainer Guerino Capretti ein besonders bitterer Rückschlag: "In der Woche sind wir gegen Westfalenligist Hordel aus dem Pokal geflogen. Das war schon eine herbe Niederlage für uns", erklärte der SC-Trainer im Rückblick auf den vergangenen Mittwoch.

Für die nächste Begegnung im Ligabetrieb hatten sich die Schwarz-Weißen nach der Pokal-Blamage fest vorgenommen, eine Reaktion zu zeigen - und das mit Erfolg: Gegen die SG Wattenscheid 09 konnte der SC wieder als Sieger vom Platz gehen. Für Capretti genau die richtige Antwort auf das Debakel in Hordel: "Ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wollten nicht nur gut spielen - was wir auch am Mittwoch gemacht haben. Das Ergebnis sollte auch stimmen."

Und das Eregbnis stimmte. Mit 3:0 (1:0) setzten sich die Verler bei ihrem Gastspiel in der Lohrheide durch. Das Ergebnis zeigt, wie schnell die Elf von Trainer Capretti aus der Erfahrung gegen Hordel gelernt hat: "Wir gingen früh in Führung, und das war genau das, was wir am Mittwoch nicht so gut gemacht haben - der Abschluss", erklärte der Trainer nach dem Erfolg gegen den ehemaligen Bundesligisten.