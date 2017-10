Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig. Ömer Toprak steht in der BVB-Startelf. Marc Bartra sitzt auf der Bank.

Mit einer kleinen personellen Überraschung geht Borussia Dortmund ins Topspiel des achten Spieltages der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Trainer Peter Bosz nominierte für seine Startelf Ömer Toprak als Mann neben Abwehrchef Sokratis. Das griechisch-türkische Duo hat den Trainer offenbar in der verletzungsbedingten Abwesenheit des zuvor eigentlich gesetzten Marc Bartra überzeugt. Zumindest in der Partie heute erhält Toprak, der nach leicht holprigem Start beim BVB zuletzt an Sicherheit und Souveränität zulegte, den Vorzug. Bartra nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Dan-Axel Zagadou hilft erneut auf der linken Abwehrseite aus, Jeremy Toljan spielt auf der rechten Seite. Die offenen Fragen im Mittelfeld beantwortete Bosz wie folgt: Im Zentrum entschied sich der Niederländer für Nuri Sahin anstelle des nach einem Knöchelbruch auf dem Weg zurück befindlichen Julian Weigl, den offensiveren Platz an der Seite von Mario Götze darf Gonzalo Castro einnehmen. Der zuletzt starke Shinji Kagawa bleibt zunächst ebenfalls auf der Bank.

Torgefährlichste Angriff der Liga

In der Offensive soll Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang von Andreey Yarmolenko und Maximilian Philipp mit Vorlagen gefüttert werden. Mit 21 Saisontreffern stellt die Borussia bislang den torgefährlichsten Angriff der Liga, zwei Gegentore bislang in der Saison sind ebenfalls die Bestmarke.

So spielt der BVB: Bürki - Toljan, Sokratis, Toprak, Zagadou - Sahin, Castro, Götze - Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.