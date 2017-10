Mit einem souveränen 4:0 (1:0)-Sieg beim SC Wiedenbrück ist die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Nach vier Spielen ohne Sieg sah es zunächst auch in Wiedenbrück nach einer zähen Partie für die Mannschaft von Trainer Jan Siewert aus. Der BVB tat sich in den ersten 40 Minuten schwer. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Patrick Mainka seine Chance und schoss das 1:0 (43.) für den Gast. Damit ging es in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bauten die Schwarz-Gelben den eigenen Vorsprung aus. Janni Luca Serra traf zum 2:0 (52.). Durch ein Eigentor von Wiedenbrück erhöhte der BVB auf 3:0 (54.). Die letzten Zweifel der 680 Zuschauer am Sieg von Borussia Dortmund II waren ausgeräumt, als Oliver Steurer in der 75. Minute das 4:0 schoss. Am Ende ein klarer Sieg.

Durch diese Niederlage fällt SC Wiedenbrück in der Tabelle auf Platz acht.

Die Borussia mischt nach dem Dreier weiter vorne mit. Nach vier sieglosen Spielen ist der BVB II wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die Saison von Borussia Dortmund II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Kommenden Freitag (20:00 Uhr) tritt der SCW bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach an. Für die Borussia steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen Fortuna Düsseldorf II (Dienstag, 19:30 Uhr).