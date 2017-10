Schalkes Trainer Domenico Tedesco verzichtet beim Auswärtsspiel in Berlin (15.30 Uhr) auf seine Offensivkräfte Breel Embolo und Yevhen Konoplyanka in der Startelf.

Dafür rücken Franco Di Santo nach auskurieter Kapselverletzung am Knöchel und Max Meyer neu ins Team.

Für Weston McKennie, der nach seinem Muskelfaserriss doch nicht rechtzeitig fit geworden ist und die Reise in die Hauptstadt nicht mit angetreten hat, kommt Benjamin Stambouli in die Mannschaft. Stambouli soll mit dazu beitragen, dass in der Hintermannschaft nichts anbrennt. An die letzte Saison hat der Franzose keine guten Erinnerungen. Beim 0:2 im Vorjahr verschuldete Stambouli mit einem groben Schnitzer ein Gegentor.

Erfreulich: Dauerrenner Alessandro Schöpf steht zum ersten Mal nach seiner Kreuzbandverletzung im April wieder im Bundesligakader der Schalker. Bastian Oczipka, dessen Frau stündlich ihr Baby erwartet, steht trotz der privaten Anspannung in der Anfangself der Königsblauen. Auf der Bank halten sich neben Schöpf die wiedergenesenen Nabil Bentaleb und Coke bereit. Mit Fabian Reese, Breel Embolo sowie Yevhen Konoplyanka hat Trainer Domenico Tedesco drei Alternativen in der Hinterhand, um frische Impulse nach vorne zu setzen.