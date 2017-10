Am Samstag kommt es am 11. Spieltag der Oberliga Niederrhein zum Monheimer Derby. Die Sportfreunde Baumberg empfangen den aufgestiegenen Lokalrivalen 1. FC Monheim.

Zuletzt war dies am 5. Mai 2016 der Fall. Damals im Kreispokalhalbfinale des Fußballkreises Solingen. Vor rund 500 Zuschauern und geschätzt genauso viele am Rheindamm – von dort aus nutzen einige Zuschauer den Blick aufs Spielfeld an der Monheimer Rheinstraße aus – setzte sich der damalige Landesligist mit 3:2 gegen den damaligen Bezirksligisten durch. Nun treffen sich die beiden Lokalrivalen also in der Oberliga Niederrhein wieder. Aktuell ist der 1. FC Monheim Tabellenneunter mit einem Punkt Vorsprung auf die direkt dahinter platzierten Sportfreunde. Von daher sieht Baumbergs Trainer Salah El Halimi auch beide Teams auf Augenhöhe: „Das Spiel kann in beide Richtungen gehen, es wird eine ausgeglichene Partie. Ich glaube nicht, dass es einen Favoriten gibt.“

Sein zuletzt zweimal in Folge aufgestiegener Gegenüber Dennis Ruess sieht den DFB-Pokalteilnehmer von 2014 hingegen in der Favoritenrolle: „Der Verein ist seit Jahren in dieser Ligenregion etabliert, auch wenn sie ein Jahr in die Landesliga mussten. Für uns ist Baumberg kein Konkurrent. Wir spielen gegen den Abstieg, sie werden sich eher weiter oben platzieren.“ Was nicht heißen soll, dass sich die Monheimer keine Chancen ausrechnen. Dennoch will er dem Ganzen nicht die große Bedeutung zuschreiben: „Sollten wir gewinnen, bekommen wir drei , beim Unentschieden einen und bei einer Niederlage keinen Punkt. So wie sonst auch. Ich springe da nicht so auf diesen Hype auf. Ich konzentriere mich, meine Mannschaft auf den Gegner so gut wie möglich vorzubereiten. Und so wie ich Salah kenne, wird er das Gleiche machen.“ Stimmt. Der Baumberger bestätigt: „Wir gehen das Spiel an, wie jedes andere auch. Wir dürfen nicht überpacen, nur weil es ein Stadtduell ist. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren.“

Im Mega-Stadion dürfte es voll werden

Bei der Partie von einem Straßenfeger für den knapp 41.000-Einwohnerort zu sprechen, wäre zwar zu viel des Guten, dennoch dürfte es am Samstag voll werden an der Monheimer Sandstraße. Die Kapazitäten des MEGA-Stadions auf den gängigen Fußballportalen werden bei ungefähr 1.500 Zuschauern geschätzt, ob sie voll ausgenutzt werden, darf jedoch bezweifelt werden. Eine außergewöhnliche Atmosphäre erwarten allerdings beide: „Mit den erhöhten Rängen, dürfte es interessant werden“, sagen beide unisono. El Halimi setzt noch drauf: „Es ist gemütlicher, wenn es schön eng ist.“

Dass beide Klubs in der Liga zuletzt aufeinander getreten sind, ist übrigens schon gut 16 Jahren her. El Halimi, der vor zehn Jahren aus Hilden nach Baumberg gewechselt ist, hat dies gar nicht erlebt. Ruess muss sich dafür an sein erstes Jahr im Seniorenbereich zurückerinnern: „Es müsste, wenn ich richtig liege, ein Top-Spiel gewesen sein. Erster gegen Zweiter, in die Richtung. Wir haben damals bei uns, noch auf Asche, 0:2 verloren und Baumberg ist aus der Bezirksliga aufgestiegen. Danach haben wir uns in der Liga, soweit ich weiß, nicht mehr getroffen.“

Bleibt für die Bewohner der Stadt aus dem Kreis Mettmann, die an den Düsseldorfer Süden grenzt, nur noch zu hoffen, dass sie nach der laufenden Saison nicht wieder ähnlich lange warten müssen.