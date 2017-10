Regionalligist Rot-Weiss Essen hat an diesem Samstag seinen neuen Trainer vorgestellt. Eine große Überraschung war diese Entscheidung nicht mehr.

Wie RevierSport bereits berichtete, wird Argirios Giannikis ab sofort die Geschicke an der Hafenstraße leiten. Der 37-Jährige übernimmt damit den Posten von Sven Demandt, der auf Grund der sportlichen Misere bei RWE vor zwei Wochen entlassen wurde. Der gebürtige Nürnberger mit griechischen Wurzeln freut sich auf seine neue Aufgabe: "Wir haben intensive und vertrauensvolle Gespräche geführt. Der Verein ist für mich eine ziemlich reizvolle Aufgabe. Er hat eine große Tradition, gute Bedingungen, seriös geführt und eine große Fanbasis."

Fußballlehrer Giannikis war zuvor Co-Trainer unter Markus Kauczinski und zuletzt beim Zweitligisten FC Ingolstadt aktiv, sowie zuvor jahrelang für den Karlsruher SC. RWE-Sportdirektor Jürgen Lucas über die Verpflichtung: "Wir haben viele Gespräche geführt, verschiedene Eindrücke in den Gremien ausgetauscht. Von Anfang an hatten wir bei Agi ein gutes Gefühl. Er hat uns mit seinem Wissen über unsere Mannschaft, was uns am Anfang ein bisschen skeptisch gemacht hat, überzeugt. Er hat sehr viele Kenntnisse, weil er zuletzt viel in der Regionalliga West unterwegs war. Wir haben ein richtig gutes Gefühl und eine große Überzeugung."