Unter den Augen des neuen Trainers Argirios Giannikis unterlag Rot-Weiss Essen mit 0:2 (0:1) gegen Viktoria Köln. Sportdirektor Jürgen Lucas spricht erstmals vom Abstiegskampf.

Gästetrainer Marco Antwerpen wusste, was bei seinem ehemaligen Verein die Stunde geschlagen hat. Der ehemalige Mittelstürmer, der in der Saison 99/00 an der Hafenstraße die Schuhe schnürte und auf elf Einsätze (ein Tor) kam, fasste nachher auch treffend zusammen: "Essen hat auch in Unterzahl alles rausgehauen. Respekt davor. Aber gegen uns war es dann auch eine verdammt schwere Aufgabe, die sie nicht lösen konnten."

Immerhin funktionierte - im Gegensatz beispielsweise zur Vorwoche in Rödinghausen - die Arbeit gegen den Ball. Gegen die Offensiv ligaweit am besten aufgestellte Offensive, ließen die Bergeborbecker so wenig zu, wie es für sie in der aktuellen Situation möglich ist. Der Führungstreffer von Timm Golley fiel dementsprechend aus dem Nichts (25.). Der 31-fache Zweitligaspieler tauchte nach einem langgeschlagenen Ball völlig frei vor seinem Ex-Kollegen Robin Heller auf und vollendete per Tunnel zur Führung. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Simon Handle auf 2:0 (90.+3). "Ich muss der Mannschaft ein Lob aussprechen für ihre Leidenschaft, ihren Willen und ihr Engagement", kommentierte Carsten Wolters, teil des bis Samstag handelnden Interimstrainerteams, bei der Pressekonferenz. "Wir haben eine Top-Leistung abgeliefert. Trotzdem sitzen wir hier mit null Punkten."

Für den anderen Teil, Sportdirektor Jürgen Lucas, ist daher nun erst einmal Abstiegskampf angesagt: "Stand jetzt muss man das so sagen. Wenn man die Tabellensituation sieht, muss man sich im Klaren sein, worum es geht. Wir müssen diese Situation jetzt annehmen und am besten kommt man da raus, wenn man zusammensteht und jeden Zweikampf verbissen führt." Mit anderen Worten: Das so dringend benötigte Erfolgserlebnis muss, egal wie, erzwungen werden. So wie es Kai Pröger eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit tat. Der Flügelflitzer rannte nach einem Sprint über den halben Platz Tobias Willers und Keeper Sebastian Patzler an und blockte den Klärversuch des Schlussmanns. Den Weg ins Tor fand der Ball allerdings nicht. Lucas: "Aktuell ist das eben so."

Passend ist dann auch, dass Dennis Malura nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse (63.) in Aachen gesperrt fehlen wird. Was dann mit Marcel Platzek sein wird, ist noch unklar. Der siebenfache Torschütze der laufenden Spielzeit musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung frühzeitig ausgewechselt werden. Lucas verrät: "Er hat einen Schlag gegen den Kopf gekriegt und sich in der Kabine übergeben. Wir haben ihn schon in eine Klinik fahren und untersuchen lassen." Ein Einsatz im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegen Schwarz-Weiß Essen scheint unwahrscheinlich.

Doch genau dieser wäre beim Debüt des neuen Trainers Argirios Giannikis so wichtig. Der ehemalige Assistent von Markus Kauczinski hatte die Partie von der Tribüne aus verfolgt und wird am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz um 12.30 Uhr vorgestellt. "Da geht es nur ums Weiterkommen", sagt Lucas und ersehnt das so dringend benötigte Erfolgserlebnis.