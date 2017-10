Auch heute im Auswärtsspiel in Berlin steht der umworbene Schalker Mittelfeld-Star im Fokus. Leon Goretzka soll in Gelsenkirchen bleiben.

Wenn Schalke 04 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC in Berlin antritt, sind erneut alle Augen auf Leon Goretzka gerichtet. Schalkes Mittelfeld-Star ist durch sein feines Hackentor für Deutschland beim 5:1 in der WM-Qualifikation über Aserbaidschan mehr denn je in aller Munde.

Die Frage, ob Schalke bei Goretzka überhaupt den Hauch einer Chance hat, mit Angeboten anderer Klubs mithalten zu können, beantwortet Sportvorstand Christian Heidel so: „Ja.“ Damit meint Heidel sowohl den finanziellen als auch den sportlichen Aspekt.

„Leon hat ein Herz für Schalke“, sagt Heidel. „Beim letzten Gespräch mit ihm hatte ich den Eindruck: Für Leon ist es das Allerwichtigste, dass er ein Gefühl dafür bekommt, ob wir mit Schalke auf dem richtigen Weg sind und wie die Planungen aussehen.“

„Ohne Europapokal ist es sinnlos"

Die Tatsache, dass Goretzka mit Trainer Domenico Tedesco „sehr, sehr gut kann“, wie Heidel durchblicken lässt, könnte für die Zukunft noch wichtig werden. Heidel weiß aber auch: „Klar ist, dass es für Leon Goretzka auf Dauer ohne Europapokal hier keinen Sinn macht.“

Und so ist der 22-Jährige für Klubs wie Bayern München und Manchester United Objekt der Begierde – und für Schalke Hoffnungsträger. Die Königsblauen setzen große Erwartungen in ihn. Mit einem Leon Goretzka in Top-Form steigen die Chancen, ins Rennen um die internationalen Plätze einzugreifen. Und damit wären die Argumente, den Antreiber zu halten, griffiger. Ein Kreislauf zwischen Hoffen und Bangen.

Szene-Kenner gehen aber davon aus, dass sich der begehrte Mittelfeldspieler längst mit Bayern München einig ist. Heidel dazu: „Ich habe nie das Gefühl, dass hier eine Entscheidung hinter unserem Rücken fällt.“ Schon vor längerer Zeit hat Schalke Goretzka ein Mega-Angebot vorgelegt. Die Hoffnung bleibt.