Nach Beschwerden an der Halswirbelsäule ist unklar, ob der Leipziger Star-Stürmer am Samstag beim BVB spielen kann. Zum Aufgebot gehört er.

Ralph Hasenhüttl kam nicht sofort zur Sache. Die Sache bei RB Leipzig und seinem Trainer vor dem Samstagabendspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/live in unserem Ticker) ist der Einsatz seines Stürmers Timo Werner. Der Angreifer laboriert seit gut zweieinhalb Wochen an einer Blockade der Wirbelsäulenmuskulatur. Also waren das die große Fragen auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel beim Tabellenführer: Blockade weg? Einsatz möglich?

Hasenhüttl nahm einen Umweg über Stefan Ilsanker. Der Österreicher kam mit einem gebrochenen kleinen Zeh von der Länderspielreise zurück: "Er ist ein harter Hund", sagte sein Landsmann, "er wird wahrscheinlich spielen können." Der deutsche Auswahlspieler Lukas Klostermann kehrte ebenfalls angeschlagen heim, der Oberschenkel. "Bei ihm sieht es nicht so gut aus." Dann aber. "Timo", so Hasenhüttl, "ist am Donnerstag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er hatte soweit keine Probleme."

Hasenhüttl über Werner: "Er wird im Kader stehen"

Noch am Vortag hatte Ralf Rangnick einen Werner-Einsatz infrage gestellt. Nur wenn er dem Team helfen könne, mache ein Einsatz Sinn", zitierte der "kicker" den Sportdirektor. "Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös abschätzen."

Niemand? Hasenhüttl konterte aufgebracht. "Entgegen anderslautenden Meldungen, die ich heute lesen musste, wonach Timo nicht im Kader steht, bin ich es, der das entscheidet. Und ich kann versichern: Er wird im Kader sein!"

Personalie Werner rüttelt an den Nerven der Klub-Verantwortlichen

Krawumm! Eigentlich gibt es momentan Grund für einen Dissens zwischen Trainer und Sportdirektor. RB ist Tabellenvierter bei nur zwei Punkten weniger als zum selben Zeitpunkt voriges Jahr. Doch die überkreuzten Aussagen zu Werner und seinen Beschwerden zeigten, wie die Personalie an den Nerven der Klub-Verantwortlichen rüttelt.

Kein Tag verging zuletzt, an dem die Leiden des Nationalstürmers nicht Thema waren. Ob in Leipzig, ob im Umfeld der Nationalmannschaft, und natürlich vor dem Spiel gegen den BVB des neuen Trainers Peter Bosz, der in Grundzügen denselben Fußball schätzt wie Hasenhüttl. Beide verlagern das Spiel gern in die Hälfte des Gegners, pressen hoch und aggressiv mit schnellem Umschaltspiel. Dafür aber braucht es die richtigen Spieler. Der Richtige in der Sturmspitze bei den Sachsen ist Werner. Gleichwertigen Ersatz hat Hasenhüttl keinen, was seinen Seitenhieb gegen Rangnick erklärte. Immerhin kann man mit Werner auch gut bluffen. So sicher ist sein Einsatz nämlich doch nicht. Hasenhüttl räumte ein. "Das Training am Freitag war für Timo noch nicht die Endbelastung. Er hat jetzt fast zwei Wochen nicht trainiert, deshalb müssen wir schauen, ob er bis zum Spiel in Schuss kommt."