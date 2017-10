Das macht vor dem Topspiel am Samstag Mut, denn auf die Abwehr wartet Schwerstarbeit. Leipzig überzeugt durch schnelles Umschalten.

Natürlich, sagt Peter Bosz und lächelt. Einen 5:1-Sieg gegen RB Leipzig würde er jederzeit wieder nehmen. So wie beim Testspiel im Januar im portugiesischen Ferreiras. Da allerdings war Bosz noch Angestellter von Ajax Amsterdam, heute empfängt er den Vizemeister Leipzig als Trainer von Borussia Dortmund (18.30 Uhr/live in unserem Ticker). Und: „Damals waren nicht alle Stammspieler von Leipzig dabei“, so Bosz.

Timo Werner fehlte damals, Leipzigs gefährlichster Torjäger und derzeit der wohl beste deutsche Stürmer. Ob er gegen Dortmund dabei ist, ist immer noch fraglich: Eine Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur und des Kiefergelenkes hatte ihn zuletzt außer Gefecht gesetzt. Am Freitag stellte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl immerhin klar, dass der Nationalspieler in Dortmund auf jeden Fall zum Leipziger Kader gehören werde.

BVB-Trainer Bosz hat Spaß am Leipziger Spiel

Werners Mitwirken wäre für den BVB nicht unbedingt die beste Nachricht: „Mit seinem Tempo ist er unglaublich gefährlich, vor allem für uns, weil wir so hoch stehen“, sagt Torwart Roman Bürki. Trainer Bosz setzt wie schon in Amsterdam auf aggressives Pressing, weit vorne im Feld soll der Gegner in Überzahl attackiert und der Ball erobert werden. Aber: Im Rücken der Abwehr ergeben sich zwangsläufig Räume, die eine Mannschaft mit gutem Umschaltspiel und schnellen Offensivspielern in Chancen und Tore ummünzen kann – eine Mannschaft wie Leipzig. Sie hören es zwar nicht gerne beim BVB, aber der Vorjahreszweite ist in der laufenden Saison der erste richtige Härtetest in der Bundesliga. „Leipzig lebt nicht nur vom Umschaltspiel, die können auch richtig gut Fußball spielen“, warnt BVB-Trainer Bosz. „Es macht Spaß, sie spielen zu sehen, sie haben sehr gute Spieler.“

Die hat der BVB freilich auch, was er in der Bundesliga schon vielfach unter Beweis gestellt hat: 19 von 21 möglichen Punkten hat Dortmund geholt, dabei 21 Tore geschossen und nur zwei kassiert. In der Champions League allerdings setzte es in zwei Spielen sechs Gegentore. Zwei Ausrutscher, wie die Verantwortlichen meinen? Oder doch ein Zeichen dafür, dass das offensive System des neuen Trainers zu naiv ist, um gegen absolute Spitzenmannschaften zu bestehen? Das Spiel gegen die offensivstarken Leipziger dürfte weitere Anhaltspunkte liefern, welche Sichtweise derzeit näher bei der Wahrheit liegt.

Keine Änderungen an der Aufstellung

Auf die Abwehr kommt so oder so Schwerstarbeit zu – und ausgerechnet hier ist Bosz erneut zum Improvisieren gezwungen, weil wieder einmal ein BVB-Spieler seine Zeit bei der Nationalmannschaft nicht unbeschadet überstanden hat: Lukasz Piszczek verletzte sich am Außenband und könnte für den Rest des Jahres ausfallen – es ist bereits der vierte Außenverteidiger, der wegbricht. Immerhin: Abwehrchef Sokratis nahm am Freitagnachmittag am Abschlusstraining teil und dürfte somit zur Verfügung stehen.

An der Aufstellung wird es deswegen wohl keine allzu großen Änderungen geben, an der Herangehensweise ohnehin nicht: „Wir wollen das Spiel so schnell wie möglich in unsere Hände bekommen“, kündigt der Trainer an. „Dann versuchen wir anzugreifen, Tore zu schießen, das Spiel zu gewinnen und wenn möglich den Fans noch sehr guten Fußball zu zeigen.“ Und damit ganz nebenbei den Beweis zu erbringen, dass das System Bosz nicht nur mit Ajax Amsterdam gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig funktioniert.