Regionalligist Rot-Weiss Essen steckt sportlich tief in der Krise. Nun soll es ein neuer Trainer richten, der am Samstag offiziell vorgestellt wird.

Was RevierSport bereits am Mittwoch berichtete, wird am Samstagmittag um 12:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Stadion Essen offiziell verkündet: Argirios Giannikis (37) wird der Nachfolger des am 01. Oktober beurlaubten Trainers Sven Demandt. Das erfuhr diese Redaktion nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage am Freitagabend gegen Viktoria Köln.

Es war die zweite Pleite, die RWE unter der Leitung der drei Interimstrainer Jürgen Lucas, Carsten Wolters und Manuel Lenz kassierte. In der Vorwoche gab es ein 2:3 beim SV Rödinghausen. Damit rauschen die mit hohen Ambitionen gestarteten Rot-Weissen immer tiefer in die Krise. RWE bekleidet derzeit den 13. Tabellenplatz. Sollten der SC Verl und der Bonner SC nur eines ihrer beiden Nachholspiele gewinnen, rutscht RWE auf einen Abstiegsplatz. Ein realistisches Horrorszenario für den Traditionsverein aus Bergeborbeck.

Auf den neuen Mann an der Seitenlinie wartet demnach jede Menge Arbeit. Für Giannikis ist Rot-Weiss Essen die erste Station als hauptverantwortlicher Cheftrainer im Seniorenbereich. Einen Namen machte sich der in Nürnberg geborene Trainer beim Karlsruher SC, für den er neun Jahre aktiv war. Die meiste Zeit verbrachte er als Co-Trainer der Profimannschaft an der Seite von Markus Kauczinski, der aktuell beim VfL Bochum als Nachfolger von Ismail Atalan gehandelt wird.

Zur Saison 2016/17 wechselte Giannikis gemeinsam mit Kauczinski zum damaligen Bundesligisten FC Ingolstadt. Nach wenigen Wochen wurde Kauczinski bei den "Schanzern" entlassen. Giannikis durfte zunächst bleiben, beide Parteien einigten sich jedoch auf eine Vertragsauflösung, nachdem Maik Walpurgis verpflichtet wurde. Seitdem wartete er auf eine neue Herausforderung. Nun soll er den freien Fall an der Hafenstraße stoppen. Am Samstag wird er erstmals erklären, wie er dieses Vorhaben bewerkstelligen will.