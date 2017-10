Fortuna Köln bleibt in der 3. Liga auf Kurs. Gegen Rot-Weiß Erfurt gewannen die Domstädter mit 2:0 (0:0). Großen Anteil hatte der Ex-Wattenscheider Daniel-Keita Ruel.

Der 1. FC Magdeburg ist erstmals in dieser Saison Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Jens Härtel übernahm am Freitagabend dank eines 2:0 (2:0) beim VfL Osnabrück die Spitzenposition, die sich der SC Paderborn aber am Samstag in der Partie gegen den SV Werder Bremen II wieder zurückholen kann. Weiter am Spitzenduo dran bleibt der SC Fortuna Köln, der den Tabellenletzten FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 (0:0) bezwang und damit Erfurts neuem Trainer David Bergner das Debüt verdarb.

Beim VfL Osnabrück half auch die Trennung von Trainer Joe Enochs nichts. Interimscoach Daniel Thioune schaffte es nicht, sein Team auf die kompromisslos agierenden Magdeburger einzustellen. Björn Rother (14.) und Philip Türpitz mit einem verwandelten Handelfmeter (22.) sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Danach brachte der neue Tabellenführer den Vorsprung geschickt über die Zeit.

Fortuna Köln tat sich schwer gegen das Schlusslicht. Die Gäste hatten in der ersten Hälfte sogar mehr vom Spiel, wenngleich Köln die besseren Chancen verzeichnete. Erfurts Torhüter Philipp Klewin, der trotz Nasenbeinbruchs ohne Maske spielte, hielt einen Elfmeter von Maik Kegel (27.). Nach dem Tor von Daniel Keita-Ruel per Seitfallzieher (74.) war Klewin auch gegen Hamdi Dahmani vom Elfmeterpunkt Sieger (86.), doch den zurückprallenden Ball verwandelte Dahmani zur Entscheidung.

Im dritten Freitagsspiel bezwang der Hallesche FC die SG Sonnenhof Großaspach sicher mit 3:0 (2:0). Martin Röser (16.) und zweimal Mathias Fetsch (20./89) sorgten für den klaren Erfolg der Gastgeber.