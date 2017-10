Die Zweitvertretung des 1. FC Köln musste am Freitag die Beerdigung des verstorbenen Co-Trainers Uwe Fecht durchstehen. Danach spielte die Mannschaft beim 2:2 (1:2) gegen RWO stark auf.

André Pawlak, neuer Trainer des 1. FC Köln II fand nach dem 2:2 (1:2)-Remis gegen Rot-Weiß Oberhausen ausschließlich lobende Worte für seine Mannschaft. Erst 50 Minuten vor Anpfiff traf das Team wieder im Geißbockheim ein, um sich auf das Spiel gegen Oberhausen vorzubereiten, nachdem die Mannschaft in Wuppertal am Mittag an der Beerdigung des kürzlich an einem Herzinfarkt verstorbenen Co-Trainers Uwe Fecht teilnahm.

"Wie die Mannschaft diese schwierigen Tag weggesteckt hat, ist wirklich absolut hervorzuheben", erklärte der Trainer nach der Partie. "Ich habe wirklich überlegt, wie wir an diesem Tag noch noch zur Normalität zurückkehren können. Aber wie die Jungs vor allem nach dem zweifachen Rückstand reagiert haben und zurück ins Spiel gekommen sind, verlangt mir allen Respekt ab."

Nachdem Fecht plötzlich verstarb, war sogar Ex-Trainer Patrick Helmes von seinem Amt zurückgetreten. "Die vergangenen Tage waren für die Jungs wirklich nicht leicht und dafür war das wirklich ein Spitzenspiel meiner Mannschaft."

Auch sein Gegenüber, RWO-Trainer Mike Terranova, fand lobende Worte für die Mannschaft des 1. FC Köln: "Unvorstellbar, wie schwierig das für die Jungs von André gewesen sein muss, kurz nach einer Beerdigung schon wieder auf dem Rasen zu stehen. Rot-Weiß Oberhausen zieht vor euch den Hut."