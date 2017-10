Borussia Mönchengladbach muss beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten Werder Bremen auf Raul Bobadilla verzichten.

Personal: Der gebürtige Argentinier mit paraguayanischem Pass klagt seit dem 2:1-Erfolg über Hannover 96 über eine Schambeinreizung. Ebenso nicht im Kader sind zwei Langzeitverletzte: Tobias Strobl (Kreuzbandriss im Knie) und László Bénes (Mittelfußbruch).

Gegner: Seit zehn Bundesligaspielen sind die Bremer saisonübergreifend ohne Sieg. In der laufenden Spielzeit konnte Werder nur das DFB-Pokalspiel beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers (3:0) gewinnen. Ein Grund für die Erfolglosigkeit ist der Verletzungsausfall von Torjäger Max Kruse. Der Ex-Gladbacher hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fehlt den Grün-Weißen bis auf weiteres. Werder hat in sieben Bundesligaspielen nur drei Treffer erzielt.

Schiedsrichter: Der Stuttgarter Markus Schmidt leitet am Sonntag das Gladbach-Spiel in Bremen. Der 44-Jährige vom SV Sillenbach pfiff eine Bundesliga-Partie der Borussen zuletzt am 15. April 2016. Damals verlor die Fohlenelf bei Absteiger Hannover 96 nach einer schwachen Leistung mit 0:2.

Statistik: Die Borussia hat 36 der bislang 96 Bundesliga-Treffen mit Werder Bremen gewonnen. Die Hansestädter schafften zwei Siege mehr. Zuletzt allerdings war Gladbach am Drücker: In der Liga gelangen drei Erfolg über Werder am Stück. Beim 1:0 am 11. Februar 2017, dem jüngsten Vergleich der Teams, erzielte Thorgan Hazard mit einem Rechtsschuss in der zwölften Minute das Siegtor im Weserstadion.

Rücktritt: Beim SV Werder hat Zlatko Junuzovic, ein enger Freund von Gladbachs Innenverteidiger Jannik Vestergaard, seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft Österreichs erklärt. Der 30-Jährige spielte 55-mal für Team Austria, will sich aber nach der verpassten WM-Qualifikation voll auf seinen Klub konzentrieren.

Zuschauer: Das Gladbacher Gastspiel in Bremen am Sonntag ist mit 42 100 Zuschauern restlos ausverkauft. Die Borussia wird von rund 4500 Fans ins Weserstadion begleitet.

Training: Die Borussia bestreitet am Samstag um 13 Uhr das Abschlusstraining und reist anschließend per Bus nach Bremen.

Regionalliga: Fast parallel mit der Bundesliga-Elf spielt Borussias U23 am Sonntag in der Regionalliga West. Bei Westfalia Rhynern erfolgt der Anstoß für die Mannen von Cheftrainer Arie van Lent allerdings schon um 15 Uhr.