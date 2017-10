Während des Niederrheinpokal-Achtelfinals zwischen dem Bezirksligisten VfB Frohnhausen und Regionalligist KFC Uerdingen kam es zu einer Spielszene, die für Gelächter sorgte.

Es lief die 85. Spielminute. Das Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem VfB Frohnhausen und dem KFC Uerdingen war längst entschieden. Die Uerdinger führten souverän mit 7:0 beim Essener Bezirksligisten, da rauschte KFC-Stürmer Marcel Reichwein VfB-Akteur Samir Laskowski von hinten in die Beine und säbelte die Nummer zehn der Löwen um.

Weit und breit wäre keine Gefahr entstanden, spielte sich das Foul schließlich auf Höhe der Mittellinie ab. Laskowskis Teamkollege Hassan El Hamad reagierte am schnellsten und lief wutentbrannt auf den Regionalliga-Stürmer zu: "Was ist mit dir Junge? Der muss doch morgen arbeiten", schrie der Mittelfeldspieler Reichwein direkt ins Gesicht und sorgte damit für großes Lachen bei den rund 700 Zuschauern an der Helmut-Rahn-Sportanlage.

Schließlich verdient ein Spieler wie Reichwein, der beim aktuellen Spitzenreiter der Regionalliga spielt, mit großer Wahrscheinlichkeit ein paar Euro mehr, als ein Bezirksligaspieler des VfB Frohnhausen.

"Für seinen Job wird es schon noch reichen", entgegnete ein Zuschauer und heizte das Gelächter auf der Tribüne weiter an. Schiedsrichter Robin Delfs beruhigte die Situation und Reichwein ignorierte den Spruch des Tages des aufgebrachten Al Hamad. Samir Laskowski spielte die Partie zu Ende.

Auch wenn die Mannschaft von Trainer Isaam Said am Ende des Tages mit 0:9 (0:3) unterging, diesen Spruch wird keiner der 700 Besucher so schnell vergessen.