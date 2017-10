Der amtierende Oberliga-Vizemeister SpVg Schonnebeck hat den Vertrag mit Soufian Rami (26) aufgelöst. Er wechselt zu einem Essener Lokalrivalen.

Die Spielvereinigung Schonnebeck und Soufian Rami Soufian Rami» zum Profil gehen ab sofort getrennte Wege. Aufgrund einer Verletzung kam Rami in dieser Saison in der Oberliga noch gar nicht zum Einsatz.

Mit der sofortigen Vertragsauflösung kommt der Verein dem Wunsch des Spielers nach, den Verein zeitnah verlassen zu dürfen.

"Wir bedauern es sehr, aber wollen Soufian auch keine Steine in den Weg legen", sagt Christian Leben, Sportlicher Leiter der Spielvereinigung, und wünscht Rami für die Zukunft persönlich wie sportlich im Namen des Vereins alles erdenklich Gute.

Der offensive Mittelfeldspieler ist auf der Suche nach einem neuen Verein bereits fündig geworden. Nach RevierSport-Informationen kehrt der 26-Jährige zum Landesligisten FC Kray zurück. An der Buderusstraße feierte Rami die größten sportlichen Erfolge seiner Karriere. Mit den Krayern gelang ihm gleich zweimal der Aufstieg in die Regionalliga. Nach dem ersten Sprung in die vierthöchste Spielklasse im Sommer 2012 wechselte er zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Für die Landeshauptstädter absolvierte er 32 Spiele in der Regionalliga West. Im Januar 2014 kehrte er für ein halbes Jahr zu den Essenern zurück, ehe er über eine Zwischenstation beim TV Jahn Hiesfeld im Sommer 2015 am Schetters Busch landete.

Nach zwei erfolgreichen Jahren in Schonnebeck beginnt für Rami ein drittes Intermezzo in Kray. Der technisch versierte Offensivspieler soll dem jungen FCK-Team dabei behilflich sein, an alte Erfolge anzuknüpfen. Aktuell belegt das Team von Trainer Muhammet Isiktas und Nils Kretschmar einen respektablen vierten Tabellenplatz in der Landesliga Niederrhein II.