Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der ETB Schwarz-Weiß in der Oberliga Niederrhein bei der SSVg Velbert auf dem Rasenplatz in der Christopeit Sport Arena.

Mit einem Sieg gegen die Essener könnte Velbert am Tabellenzweiten TuRU Düsseldorf vorbeiziehen. Allerdings verlor die SSVg die beiden vergangenen Spiele auf heimischem Boden. Dagegen läuft es auswärts für Velbert richtig gut, die letzten drei Spiele wurden gewonnen. Nun soll die Euphorie nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende beim TV Jahn Hiesfeld mitgenommen werden, um auch vor heimischer Kulisse wieder zu jubeln. Mit dem ETB (6.) kommt nun ein Gegner, der einen Punkt hinter der SSVg liegt. "Die letzten Spiele haben wir unglücklich verloren", meint Velberts Trainer. Jedoch wird es kein leichtes Spiel gegen den ETB, "wir wollen sie auf Abstand halten", sagt Velberts Trainer Imre Renji. Den Trainer plagen einige Verletztungssorgen, doch der Kader sei groß genug, nun sollen es andere Spieler auf dem Platz richten. "Es sind viele Spieler angeschlagen oder verletzt, außerdem fehlt Massimo Mondello wegen seiner Sperre". Abwehrspieler Mondello sah in der 90. Minute im Spiel gegen Hiesfeld nach einem wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Velbert hofft auf zahlreiche heimische Zuschauer sowie viele Gäste aus Essen. "Das Wetter soll gut werden, daher hoffe ich auf ein tolles Publikum und ein spannendes Spiel gegen Essen," betont Renji. Mit ETB-Spieler Marvin Ellmann kommt ein Stürmer nach Velbert, der in acht Spielen bereits 15 Tore schoss und die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein anführt. Renji meint: "Wir versuchen, den spielstarken Stürmer auszuschalten". Die Essener hingegen hatten ein spielfreies Wochenende, ihr Heimspiel gegen VfR Krefeld-Fischeln wurde abgesagt, weil der Platz nach den starken Regenfällen unbespielbar war. Nachholtermin der Partie ist am Dienstag, 31. Oktober um 15 Uhr im Stadion Uhlenkrug. Für ETB-Trainer Manfred Wölpper kam die Spielabsage ungelegen, jedoch hat seine Mannschaft unter der Woche ein Freundschaftsspiel bestritten. Bis auf den verletzten Abwehrspieler Maximilian Güll (22), der kommende Woche wieder ins Training einsteigen soll, sind alle Spieler einsatzbereit. Wölpper ist sich sicher: "Wir wissen, wo das Tor steht." Zum kommenden Gegner sagt der Trainer: "Velbert ist gut besetzt, hat wie wir auch einen Umbruch hinter sich und namhafte Leute geholt." Auf große Unterstützung der Fans in Velbert muss der ETB wohl verzichten, da viele dem Pokalspiel in der kommenden Woche gegen Rot-Weiss Essen entgegenfiebern. "Der aktuelle Fokus gilt aber dem Spiel am Sonntag", betont Wölpper.

