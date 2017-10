Der MSV Duisburg eröffnet am Freitag, 18.30 Uhr, den 10. Spieltag in der 2. Bundesliga mit dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ein Sieg muss dringend her.

Nach einem passablen Start wartet der MSV seit vier Spielen inzwischen auf einen Sieg. In dieser Zeit gab es nur einen Punkt für die Zebras. Deshalb hofft Bernard Dietz auch, dass am Freitag endlich der erste Sieg eingefahren wird. Dabei ist es ihm auch egal, wie. "Wir können besser mal schlecht spielen und gewinnen", sagt er in Bezug auf Trainer Ilia Gruev, der zuletzt ebenfalls angemerkt hatte, dass er das ständige Lob für seine Mannschaft nach den Niederlagen nicht mehr hören könne. Den 10. Spieltag tippt Bernard Dietz:

Tipps Heim Gast Experte RS MSV Duisburg Eintracht Braunschweig 2:1 2,50 2:0 2,50 FC St. Pauli 1. FC Kaiserslautern 2:0 1,85 2:1 1,85 Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf 1:1 3,25 1:2 2,75 VfL Bochum SV Sandhausen 3:1 2,15 1:0 2,15 Dynamo Dresden FC Ingolstadt 1:0 2:0 Jahn Regensburg 1. FC Union Berlin 2:2 3,50 1:1 3,50 Greuther Fürth Erzgebirge Aue 0:1 3,30 0:2 3,30 1. FC Heidenheim Holstein Kiel 1:2 1:1 SV Darmstadt 98 1. FC Nürnberg 2:1 2,35 0:0 3,40

