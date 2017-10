Im Sommer hätte Pierre-Emerick Aubameyang den BVB verlassen können. Der BVB-Sportdirektor glaubt an weiteren Verbleib des Torjägers.

Knapp ein Viertel der Bundesligasaison ist gespielt, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt schon wieder Tore wie am Fließband – und gerade deswegen reißen die Spekulationen um die Zukunft des Torjägers von Borussia Dortmund nicht ab. Achtmal hat der 28 Jahre alte Gabuner bereits in den sieben Ligaspielen getroffen – eine Quote, die in ganz Europa Aufmerksamkeit erregt. Im zurückliegenden Sommer ist der Wechsel geplatzt. Die Klubs, zu denen Aubameyang wollte, wollten ihn nicht; und die Klubs, die ihn wollten, wollten aber nicht den Ablöseforderungen des BVB nachkommen.

Wie es scheint, war es eine einmalige Chance für Aubameyang, vorerst noch mal etwas anderes zu erleben als Schwarz und Gelb. „Es gab eine Vereinbarung für diesen Sommer“, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc nun der Sportbild, „das heißt nicht, dass es die auch im nächsten Sommer gibt.“ Seitdem der Verbleib bei der Borussia feststeht, hat der Torschützenkönig der vergangenen Bundesligasaison oft genug betont, wie wohl er sich in Dortmund fühlt. „Dass er dann kurz enttäuscht war, weil er vielleicht gerne etwas Neues ausprobiert hätte, ist doch nur menschlich. Trotzdem präsentiert er sich bei uns seitdem jeden Tag absolut professionell“, erklärt Zorc.

Zorc schätzt die sportlichen und menschlichen Vorzüge Aubameyangs

Dortmunds Sportdirektoren nerven die Gerüchte um einen Abgang Aubameyangs: „Ich verstehe die ganze Brisanz rund um dieses Thema überhaupt nicht. Denn von Anfang an ist offen kommuniziert worden, dass Auba bei einem entsprechenden Angebot im Sommer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hätte wechseln dürfen. So ein Angebot gab es aber nicht.“ Und deshalb trifft der Gabuner weiter für den BVB. Und das nach Vorstellung des Sportdirektoren noch lange Zeit: Zorc betont, dass sich der treffsicherste Stürmer der Schwarz-Gelben in Dortmund ein Haus gekauft habe.

Zorc weiß die sportlichen und menschlichen Vorzüge Aubameyangs zu schätzen: „Auba bringt viele Eigenschaften mit, die nicht nur beim BVB, sondern auch bei unseren Fans und im Ruhrgebiet generell sehr geschätzt werden. Er ist immer da, nie verletzt und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Er ist auch nach dem Training häufig noch auf dem Platz und arbeitet an seinem Abschluss. Das sind Eigenschaften, die in unserer Region gut ankommen. Natürlich ist er äußerlich extrovertiert, aber warum soll er das auch nicht sein dürfen? Damit schadet er niemandem..“