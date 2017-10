Schalkes Spanier Coke, der zuletzt wegen einer Knieverletzung pausieren musste, ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Am Dienstag machte er das komplette Programm mit. Nabil Bentaleb (Schambeinentzündung) und Weston McKennie (Muskelfaserriss) beschränkten sich auf Lauftraining – ihr Einsatz am Samstag beim Spiel in Berlin gilt als unwahrscheinlich. Der spanische Verteidiger Pablo Insua hingegen muss nach seiner Rippenfellentzündung weiter Antibiotika nehmen, und so lange ist eine Rückkehr auf den Platz unmöglich.