Als wäre das Revier-Derby nicht schon brisant genug, geht es am Samstag in der U17-Bundesliga West auch noch um die Tabellenführung.

Dortmunds Trainer Sebastian Geppert freut sich auf die Partie. Der BVB ist in dieser Spielzeit die Rekordmaschine der B-Jugend Bundesliga West. Acht Siege aus acht Spielen, im Schnitt 4,3 erzielte Tore pro Partie - dazu einen Zwölfjährigen Youssoufa Moukoko» zum Profil, der die Liga in Grund und Boden schießt (17 Tore in acht Begegnungen).

Da kommt das Revier-Derby gegen Schalke 04 am Samstag (11 Uhr, Gesamtschule Ückendorf) gerade recht. Auch wenn die Königsblauen in dieser Saison das wohl einzige Team stellen, dass ansatzweise in der Lage ist, mit dem BVB zu konkurrieren, bestehen keine Zweifel: Der BVB ist bereit. "Wir freuen uns aufs Derby", sagt Trainer Sebastian Geppert, der sein Team aber nicht unbedingt in der Favoritenrolle sieht. "Wir fahren mit einer gehörigen Portion Respekt nach Gelsenkirchen, die Schalker sind ähnlich gut gestartet."

Da hat der Trainer recht: Ebenfalls ungeschlagen ist der S04 dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Einzig am zweiten Spieltag ließen sie zwei Punkte gegen Bayer Leverkusen liegen. Auch mit Rekorden kennen sich die Schalker aus. Erst ein einziges (!) Gegentor kassierte die Defensive um Torhüter Erdem Canpolat.

BVB-Trainer Geppert: "Ich erwarte kein 5:5"

Um den Gelsenkirchener Beton zu durchbrechen, hat sich Geppert bereits ein Gegenmittel überlegt. Doch obwohl seine Jungs mit insgesamt 34 Treffern die gefährlichste Angriffsreihe der Liga stellen, rechnet er mit einer engen Kiste. "Das Spiel wird sicherlich nicht 5:5 ausgehen, wir werden genauso wie Schalke nicht auf Biegen und Brechen nach vorne stürmen." Daher erwarte der Trainer eine Partie, in der es am Ende auf die wachsamere Defensive ankomme. "Außerdem sind die Tagesform und das Spielglück entscheidend."

Ein Dreier würde dem BVB einen saftigen Vorsprung von fünf Zählern auf den Rivalen bescheren. Für Geppert wäre ein Erfolg aber noch lange keine Vorentscheidung im Rennen um die Tabellenspitze. 17 Partien seien noch zu absolvieren, "das wird noch eine lange Saison, auch wenn wir bislang die maximale Ausbeute rausgeholt haben."