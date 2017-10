Zum Auftakt der U17-WM gab es für Deutschland und Trainer Christian Wück einen 2:1-Erfolg gegen Costa Rica. Gegen den Iran wollte dann beim 0:4 (0:2) nichts gelingen.

Am Dienstag geriet der Motor der DFB-Talente ordentlich ins Stottern. Gegen den Iran gab es eine Packung nach einer ganz schwachen Vorstellung. Zur Pause stand es bereits 2:0 für den Iran. Nach dem Wechsel - Wück wechselte zwei Mal aus - ging es dennoch weiter in die falsche Richtung. Nach 50 Minuten erhöhte der Iran auf 3:0. Beim DFB-Team ging weiter nichts - auch das 0:4 in der 74. Minute konnte nicht verhindert werden.

Weiter geht es für die deutsche Mannschaft am Freitag, 13. Oktober (13:30 Uhr) gegen Guinea. Dann entscheidet sich, ob Deutschland ins Achtelfinale einzieht. Während der Iran mit sechs Punkten den Achtelfinaleinzug sicher hat, liegt das DFB-Team dank des 2:1-Sieges gegen Costa Rica zum Auftakt mit drei Punkten auf Rang zwei. In die K.o.-Runde ziehen sowohl die Erst- und Zweitplatzierten der sechs Gruppen als auch die vier besten Gruppendritten ein.

So spielte die DFB-Elf: Plogmann (Werder Bremen) - Nitzl (Bayern München), Becker (1. FC Köln), Boller (Bayer Leverkusen) ab 46. Ngankam (Hertha BSC), Mai (Bayern München) - Cetin (Eintracht Frankfurt), Majetschak (RB Leipzig) ab 46. Abouchabka (RB Leipzig), Keitel (SC Freiburg), Yeboah (VfL Wolfsburg) ab 77. Malone (FC Augsburg) - Awuku (Holstein Kiel), Arp (HSV)

Die Tabelle nach dem 2. Spieltag

1. Iran 2 0 0 7:1 6

2. Deutschland 1 0 1 2:5 3

3. Costa Rica 0 1 1 3:4 1

4. Guinea 0 1 1 3:5 1

Der Zeitplan der Vorrundenspiele (alle Angaben in MESZ):

Gruppe A:

6. Oktober, 13:30 Uhr: Kolumbien - Ghana 0:1

6. Oktober, 16:30 Uhr: Indien - USA 0:3

9. Oktober, 13:30 Uhr: Ghana - USA 0:1

9. Oktober, 16:30 Uhr: Indien - Kolumbien 1:2

12. Oktober, 16:30 Uhr: USA - Kolumbien

12. Oktober, 16:30 Uhr: Ghana - Indien

Gruppe B

6. Oktober, 13:30 Uhr: Neuseeland - Türkei 1:1

6. Oktober, 16:30 Uhr: Paraguay - Mali 3:2

9. Oktober, 13:30 Uhr: Türkei - Mali 0:3

9. Oktober, 16:30 Uhr: Paraguay - Neuseeland 4:2

12. Oktober, 16:30 Uhr: Mali - Neuseeland

12. Oktober, 16:30 Uhr: Türkei - Paraguay (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

Gruppe C:

7. Oktober, 13:30 Uhr: Deutschland - Costa Rica 2:1

7. Oktober, 16:30 Uhr: Iran - Guinea 3:1

10. Oktober, 13:30 Uhr: Costa Rica - Guinea 2:2

10. Oktober, 16:30 Uhr: Iran - Deutschland 0:4

13. Oktober, 13:30 Uhr: Costa Rica - Iran

13. Oktober, 13:30 Uhr: Guinea - Deutschland (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

Gruppe D:

7. Oktober, 13:30 Uhr: Brasilien - Spanien 2:1

7. Oktober, 16:30 Uhr: Nordkorea - Niger 0:1

10. Oktober, 13:30 Uhr: Spanien - Niger 4:0

10. Oktober, 16:30 Uhr: Nordkorea - Brasilien

13. Oktober, 16:30 Uhr: Spanien - Nordkorea

13. Oktober, 16:30 Uhr: Niger - Brasilien

Gruppe E:

8. Oktober, 13:30 Uhr: Neukaledonien - Frankreich 1:7

8. Oktober, 16:30 Uhr: Honduras - Japan 1:6

11. Oktober, 13:30 Uhr: Frankreich - Japan

11. Oktober, 16:30 Uhr: Honduras - Neukaledonien

14. Oktober, 13:30 Uhr: Frankreich - Honduras

14. Oktober, 13:30 Uhr: Japan - Neukaledonien

Gruppe F:

8. Oktober, 13:30 Uhr: Chile - England 0:4

8. Oktober, 16:30 Uhr: Irak - Mexiko 1:1

11. Oktober, 13:30 Uhr: England - Mexiko (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

11. Oktober, 16:30 Uhr: Irak - Chile

14. Oktober, 16:30 Uhr: England - Irak (live bei Eurosport 2 und im Eurosport Player)

14. Oktober, 16:30 Uhr: Mexiko - Chile

K.o.-Runde:

Die Achtelfinalspiele werden vom 16. bis 18. Oktober ausgetragen, die Viertelfinals am 21. und 22. Oktober und beide Halbfinalspiele am 25. Oktober. Am 28. Oktober stehen das Endspiel und das Spiel um Platz drei auf dem Programm.

Das deutsche WM- Aufgebot:

Tor: Luis Klatte (Hertha BSC), Luca Plogmann (Werder Bremen), Marian Prinz (Bayer 04 Leverkusen).

Abwehr: Dominik Becker, Yann Aurel Bisseck (beide 1. FC Köln), Jan Boller (Bayer 04 Leverkusen), Pascal Hackethal (Werder Bremen), Kilian Ludewig (RB Leipzig), Lars Lukas Mai, Alexander Nitzl (beide FC Bayern München).

Mittelfeld: Elias Abouchabaka, Erik Majetschak (beide RB Leipzig), Sahverdi Cetin (Eintracht Frankfurt), Yannik Keitel (SC Freiburg), John Yeboah (VfL Wolfsburg).

Sturm: Jann-Fiete Arp (Hamburger SV), Noah Awuku (Holstein Kiel), Dennis Jastrzembski, Jessic Ngankam (beide Hertha BSC), Nicolas-Gerrit Kühn (RB Leipzig), Maurice Malone (FC Augsburg).

Trainer: Christian Wück