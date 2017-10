Der BVB II hat das Nachholspiel der Regionalliga beim FC Wegberg-Beeck nicht gewonnen. Durch das 1:1 (1:0) verpasste Dortmund den Sprung auf Platz vier.

Zudem stand das Spiel vor dem Abbruch, da einige Dortmunder Chaoten massenweise Pyrofackeln abbrannten.

Das 1:1 ist für den BVB ein Rückschlag, denn die Mannschaft von Trainer Jan Siewert hätte das Feld von hinten aufrollen können. Bis Dienstagabend war die Tabelle der Regionalliga verzerrt. Während einige Teams bereits zwölf Spiele absolviert hatten, durfte der BVB II erst neun Mal ran.

Jetzt hat Dortmund zehn Spiele bestritten und 18 Punkte wanderten bisher auf das Konto der Mannschaft von Siewert. Bedeutet Rang acht in der Tabelle. Weitere Nachholspiele bestreitet die Siewert-Truppe am Dienstag (17. Oktober) bei Fortuna Düsseldorf II und am Freitag (24. November) beim SC Verl.

BVB mit sechs Veränderungen in der Startelf

Beim FC Wegberg-Beeck war es ein hartes Stück Arbeit für die Borussen, die ihre Startformation im Gegensatz zum letzten Spiel (0:0 gegen Erndtebrück) auf gleich sechs Positionen veränderten. Für Eike Bansen, Herbert Bockhorn, Lars Dietz, Beyhan Ametov, Janni Luca Serra und David Sauerland spielten Dominik Reimann, Joo-Ho Park, Sören Dieckmann, Anargyros Kampetsis, Philipp Hanke und Massimo Ornatelli.

Bogenlampe zum Ausgleich

Nach 15 Minuten erzielten die Borussen das 1:0 - Patrick Mainka traf für den BVB. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Wechsel musste die Partie nach etwas mehr als einer Stunde leider unterbrochen werden. Denn einige BVB-Fans zündeten massenweise Pyrofackeln, daraufhin schickte Schiedsrichter Nico Fuchs beide Teams in die Kabine. Nach einer kurzen Pause ging es weiter. Und wie - denn Wegberg-Beeck kam durch Danny Fäuster zum Ausgleich (78.). Es war ein kurioses Tor, am Ende fand eine Bogenlampe den Weg ins Tor von Dominik Reimann - 1:1. Bei dem Spielstand blieb es - für die Gastgeber ein Punktgewinn, für Dortmund ein klarer Rückschritt im Kampf um die ersten Plätze.

Weiter geht es für den BVB am kommenden Samstag (14 Uhr) beim SC Wiedenbrück. Der Aufsteiger Wegberg-Beeck muss bereits am Freitag (19:30 Uhr) wieder ran. Dann erwartet der SCW zuhause den bisher so stark aufspielenden SV Rödinghausen.