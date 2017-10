Der letzte Spieltag der WM-Qualifikation in Südamerika verspricht Hochspannung.

Die fünf Partien finden am Mittwochmorgen 01.30 Uhr MESZ statt. Argentinien droht erstmals seit fast 50 Jahren bei einer WM-Endrunde die Zuschauerrolle.

AUSGANGSLAGE: Die ersten Vier der 10er-Gruppe lösen das Ticket, der Fünfte kann dies über den Umweg eines Hin- und Rückspiels gegen Ozeanienvertreter Neuseeland tun. Brasilien (38 Punkte) ist seit Monaten qualifiziert, der Zweite Uruguay (28) praktisch auch.

KONKURRENTEN UM DIE LETZTEN TICKETS: Chile (26/Tordifferenz 26:24) ist derzeit Dritter vor Kolumbien (26/20:18) und Peru (25/26:25). Argentinien ist wegen der weniger erzielten Tore nur Sechster (25/16:15). Paraguay (24/19:24) hat als Siebter auch noch WM-Chancen.

DIE LETZTEN SPIELE: Brasilien - Chile; Peru - Kolumbien; Ecuador - Argentinien; Uruguay - Bolivien und Paraguay - Venezuela.

ARGENTINIEN GEWINNT: Argentinien wird bei einem Sieg in Ecuador Fünfter und erreicht die Playoff-Spiele, wenn es im Spiel Peru gegen Kolumbien einen Sieger gibt. Argentinien würde mit dann 28 Punkten am Verlierer vorbeiziehen. Wenn Chile bei dieser Konstellation in Brasilien nicht gewinnt, ist Argentinien mindestens Vierter und damit direkt für die WM qualifiziert. Ebenso wird man mindestens Vierter, wenn Peru und Kolumbien unentschieden spielen. Im besten Fall kann Argentinien sogar noch Dritter werden - wenn Peru und Kolumbien unentschieden spielen und Chile nicht in Brasilien gewinnt.

ARGENTINIEN SPIELT UNENTSCHIEDEN: Argentinien wird mindestens Fünfter, wenn Peru gegen Kolumbien verliert oder Peru Kolumbien mit zwei Toren Unterschied schlägt. Außerdem darf Paraguay nicht gegen Venezuela gewinnen - falls doch, müsste Brasilien Chile mit zwei Toren Differenz siegen - damit Argentinien an Chile vorbeizieht.

ARGENTINIEN VERLIERT: Dann wird das Team von Trainer Jorge Sampaoli trotzdem Fünfter, wenn Peru gegen Kolumbien mit einem Tor höher verliert als man selbst, und Paraguay nicht gegen Venezuela gewinnt.