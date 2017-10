Regionalliga-Spitzenreiter KFC Uerdingen hat für den Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga nachgerüstet. Es kommt ein Spieler mit großer Erfahrung.

Wie der Verein am Montagabend bekannt gab, haben die Krefelder Offensivspieler Christian Müller (33) bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag genommen.

Zuletzt war der gebürtige Berliner ohne Verein und ist demnach ab sofort für die Uerdinger spielberechtigt. In der vergangenen Saison trug der ehemalige U21-Nationalspieler noch das Trikot von Preußen Münster. In der 3. Liga kam er auf fünf Einsätze für die Preußen. Seit seinem Vertragsende war er auf der Suche nach einem neuen Verein. Nun haben die ambitionierten Krefelder zugeschlagen und einen weiteren Spieler mit großer Erfahrung verpflichtet.

Denn der 1,82 Meter große Müller hat in seiner Karriere 17 Bundesliga-Spiele für Hertha BSC absolviert. Dabei gelangen ihm zwei Tore. In der zweiten Bundesliga kam er auf 91 Einsätze für Arminia Bielefeld, Energie Cottbus und TuS Koblenz. In der 3. Liga stand Müller 51 Mal auf dem Platz. Im Ausland sammelte er in Ungarns Eliteliga für den Vasas FC Erfahrungen. Zwölf Spiele absolvierte er dort in der Saison 2015/16.

Nun soll er dem KFC Uerdingen dabei behilflich sein, die Tabellenführung in der Regionalliga West zu verteidigen. Der ehemalige Bundesligist zählt als Aufsteiger zum engeren Favoritenkreis und wird den hohen Erwartungen bisher gerecht. Am Sonntag gelang dem Team von Trainer Michael Wiesinger ein 1:0-Sieg im Spitzenspiel beim Konkurrenten Rot-Weiß Oberhausen. "Ich denke, der Sieg ist verdient. Wir haben über 90 Minuten die Spannung in den Zweikämpfen hoch gehalten. Das war eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft", erklärte Wiesinger nach dem wichtigen Dreier im Stadion Niederrhein.