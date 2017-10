Anfang Januar ist es wieder soweit: Die dreizehnte Auflage des mittlerweile Kult gewordenen NRW-Traditionsmasters findet in Mühlheim statt.

Wie all die Jahre messen sich ehemalige Fußballstars aus dem Revier, mit dem Ziel, die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen zu dürfen.

Doch eines steht noch mehr im Mittelpunkt als der sportliche Ehrgeiz: Die Zusammenkunft von langjährigen sportlichen Rivalen, alten Wegbegleitern und guten Freunden. Gerade im Jahr der Weltmeisterschaft freuen sich Spieler, wie der Weltmeister von 1990, Olaf Thon, darauf, in Erinnerungen zu schwelgen, über alte Zeiten zu diskutieren und sich große Siege noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Dafür bietet das NRW-Traditionsmasters die ideale Gelegenheit. „Es ist immer ein tolles Turnier. Wir freuen uns auf eine ausverkaufte Halle, auf eine tolle Stimmung und auf ein schönes Wiedersehen mit alten Bekannten“, sieht Thon voller Vorfreude dem Traditionsmasters entgegen.

Seine Schalker treffen dabei auf Gegner wie RW Essen, VfL Bochum oder MSV Duisburg. Aber auch regionale Größen wie SC Rot-Weiß Oberhausen und SG Wattenscheid 09 dürfen die Klasse ihrer ehemaligen Stars auf’s Parkett bringen. Ebenfalls sind die Mühlheim ALL STARS mit am Start. In den vergangenen Jahren mauserte sich die Auswahl aus ehemaligen Fußballern aus den Mühlheimern Amateurligen zu einem echten Geheimfavoriten. Aus der Reihe fällt einzig 1. FC Nürnberg. Doch auch den Titelverteidiger verbindet so einiges mit dem Revier – ist er schließlich fest mit FC Schalke 04 in einer Fanfreundschaft verbunden. So wundert es nicht, dass auch der ehemalige FCN-Profi Thomas Ziemer seine Vorfreude nicht verbergen kann: „Es waren immer besondere Duelle, gerade gegen Schalke. Mit den Jahren sind wir Freunde geworden. Es wird schön, die alten Zeiten bei diesem tollen Turnier wieder aufleben zu lassen.“

Möglich macht dies erst die Sparkasse Mühlheim, die auch am 07.01.2018 das Traditionsmasters als Sponsor präsentiert. Auch alle weiteren Partner haben ihre Unterstützung zugesichert.

Gespielt wird wie alljährlich in der innogy Sporthalle in Mühlheim. Auch dafür gebührt ein großes Dankeschön, die Halle zur Verfügung zu stellen.

Und auch für die kleinen Gäste wird wieder gesorgt. Schon im vergangenen Jahr ließ der WAZ Kids-Club strahlende Gesichter zurück, die Folge daher: Das Erfolgsprojekt geht in eine neue Runde. Die WAZ wird mit dem WAZ Kids-Club wieder für Spiel und Spaß für Groß und Klein sorgen.

Tickets für das Masters gibt es ab dem 10.10.2017 im Vorverkauf. Erhältlich sind die Karten unter www.nrw-masters.de, über www.ruhrticket.de sowie telefonisch über die Tickethotline 0201-804 6060 und in allen Leserläden und Leserservices der Funke Medien NRW - WAZ / NRZ / WP / WR.

Informationen zur Veranstaltung

Spielort: innogy Sporthalle Mülheim / An den Sportstätten 6 / 45468 Mülheim/Ruhr

Zeiten: Sonntag, 7. Januar 2018

Einlass: 11 Uhr Beginn: 12 Uhr

Teilnehmer

1. FC Nürnberg (Titelverteidiger)

FC Schalke 04

VfL Bochum

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen

SG Wattenscheid 09

Mülheim ALL STARS

Eintrittspreise:

Vollzahler: 12,- EUR

Ermäßigt: 8,- EUR (Schüler, Studenten, Renter, etc.)

Familienkarte: 25,- EUR (2 Erw./1Kind)

(Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt, jedoch ohne Sitzplatzanspruch)

Tickets: Tickets online bei RUHRTICKET

Telefonisch über unsere Tickethotline 0201-804 6060 und in allen Leserläden und Leserservices der Funke Medien NRW - WAZ / NRZ/ WP / WR

Weitere Informationen: www.nrw-masters.de / www.facebook.com/nrw.masters