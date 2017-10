Die B-Junioren Bundesliga West wird in diesem Jahr klar von Schalke 04 und Borussia Dortmund dominiert. Am Samstag kämpfen sie um die Tabellenführung.

Als wäre die Rivalität zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 nicht ohnehin schon groß genug, duellieren sich beide am Samstag (11 Uhr, Gesamtschule Ückendorf) um die Tabellenführung in der U17-Bundesliga West.

Gerade mal acht Spieltage sind absolviert, doch die Dominanz der Pott-Clubs nimmt bereits spanische Verhältnisse an. Gewinnen die Borussen das Gipfel-Treffen, würde der BVB seinen Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Nach deren Raketenstart (8 Spiele/8 Siege) ist es kaum vorstellbar, dass sie sich dieses gemütliche Polster noch nehmen lassen würden.

S04-Trainer Fahrenhorst: "Derby ein Fifty-Fifty-Spiel"

Dagegen tat sich der S04 zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf und Schlusslicht MSV Duisburg (beide 1:0 gewonnen) eher schwer, doch diese Ergebnise spielen für Trainer Frank Fahrenhorst ohnehin keine Rolle. Das Derby sei ein "Fifty-Fifty-Spiel, indem Kleinigkeiten entscheiden", erklärte Fahrenhorst nach der Partie gegen Duisburg. "Da entscheiden Kleinigkeiten, die Tagesform ist wichtig, oder welche Mannschaft motivierter ist."

Verstecken müssen sich die Königsblauen ohnehin nicht vor ihrem Erzfeind. Denn auch sie steht noch ungeschlagen da. Einzig Bayer Leverkusen schaffte es am zweiten Spieltag, der Fahrenhorst-Truppe ein Remis (0:0) abzuringen. Seitdem reiht sich bei den Schalkern ein Triumph an Triumph. Mit Marius Heck und Rene Biskup Rene Biskup» zum Profil (beide 16 Jahre) stellen sie zudem zwei gefährliche Offensivkräfte, während beim BVB alles über Super-Talent Youssoufa Moukoko Youssoufa Moukoko» zum Profil (12) läuft. Mit sensationellen 17 Saisontoren gelangen ihm die Hälfte aller BVB-Tore - und mehr Treffer, als der gesamten Schalker Mannschaft (15).

Gefährlichste Offensive gegen stabilste Abwehrreihe

Ohnehin verfügt der BVB über die mit Abstand ballerfreudigste Offensive. Das wird in Gelsenkirchen aber niemanden beunruhigen. Auch sie halten einen phänomenalen Liga-Rekord: Erst ein Mal griff Torwart Erdem Canpolat hinter sich. Alle anderen Spiele beendeten die Königsblauen mit weißer Weste. Daher geht Fahrenhorst zuversichtlich in die Partie: "Wir freuen uns auf Dortmund, das ist natürlich immer ein besonderes Spiel, egal in welcher Altersklasse." Auf eine Kampfansage verzichtete der Ex-Profi aber: "Wir gucken, was am Ende dabei rausspringt", sagte er.

Das liegt ja eigentlich auf der Hand: Entweder die Schalker luchsen dem BVB die Tabellenführung ab, oder der S04 kann sich die Meisterschaft - sollte der BVB seine Gala-Form halten - schon am neunten Spieltag abschminken.