Dortmunds A-Jugend-Trainer Benjamin Hoffmann verzichtet vor dem Derby-Knüller (Samstag, 11 Uhr) auf eine Kampfansage.

Längst sind die Zeiten vorbei, als Borussia Dortmund und Schalke 04 in der ersten Liga noch gemeinsam Jagd auf die Tabellenführung machten. In der A-Jugend Bundesliga bietet sich das vertraute Bild noch. Dafür verfolgen die Revier-Clubs dort nicht etwa den FC Bayern, sondern - Überraschung: Den VfL Bochum, der vor Bayer Leverkusen an der Spitze steht.

S04 (3.) und BVB (4.) lauern auf den Rängen dahinter, dennoch birgt die 'Mutter aller Derbys' absoluten Topspiel-Charakter. "Für mich ist Schalke das Top-Team der Liga", meint Dortmunds Trainer Benjamin Hoffmann, der schon leichtes Fieber verspürt. "Klar, das Derby ist ein besonderes Spiel und bringt eine Menge Brisanz mit sich."

Sportlicher Wert wichtiger als Prestige

Für ihn sei aber die sportliche Bedeutung des prestigeträchtigen Duells wichtiger als die Verlockung, dem Revier-Rivalen eins auszuwischen. "Beide Teams sind aktuell in der Rolle des Jägers, beide brauchen dringend die Punkte." Zwei Zähler hinkt der BVB den Playoff-Rängen momentan hinterher. Noch steht man also in lockerer Schlagdistanz zur Spitze. Aber: "Eine Niederlage wäre mit Blick auf die Tabelle schon ein herber Rückschlag", warnt der Trainer.

Zwar hatte der Trainerstab aufgrund der Länderspielpause genug Zeit, sich mit dem Gegner auseinanderzusetzen. Da derzeit allerdings reihenweise Spieler bei Nationalmannschaft oder auf Sichtungsturnieren weilen, konnten die Borussen ihre Pläne bislang nicht auf den Rasen bringen. "Die Vorbereitung läuft nicht optimal, aber das ist bei den Schalkern ja ähnlich."

Trainer Hoffmann: "Wir gehen das Spiel wie jedes andere an."

Spätestens Mitte der Woche, wenn wieder alle Mann an Board sind, starte dann aber die intensive Phase im Hinblick aufs Wochenende. Auf besondere Maßnahmen, um sein Team anzustacheln, verzichte Hoffmann. "Wir gehen die Partie wie jede andere an. Die Jungs kennen sich untereinander und sind daher eh heiß."

Stärkste Abwehr gegen torreichste Offensive

Der Gegner verfügt zwar über die sicherste Abwehrreihe der Liga (7 Spiele/3 Gegentore). Doch um das bombensichere Schalker Defensiv-Bollwerk zu knacken, muss sich Coach Hoffmann wohl keine besonderen Entschlüsselungs-Codes überlegen. Schließlich stellt der BVB die mit Abstand gefährlichste Angriffsreihe (21 Tore). Mit Ausnahme des ersten Spieltags trafen die Dortmunder Ballermänner in jeder Partie mindestens zwei Mal in Schwarze.