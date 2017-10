In der Landesliga Niederrhein II hat der FC Kray einen 1:0-Auswärtserfolg bei Viktoria Buchholz gefeiert.

Einstellung und Leistung stimmten. Das Ergebnis – auf das es am Ende des Tages ankommt – entsprach nicht den Wünschen der Landesliga-Fußballer von Viktoria Buchholz. Die Grün-Schwarzen unterlagen an der Sternstraße dem Oberliga-Absteiger FC Kray mit 0:1.

Ein Erfolg gegen die Essener wäre aus Buchholzer Sicht ein Bonus gewesen. Am Ende ging die Niederlage auch in Ordnung. Dass sie so knapp ausfiel, lag vor allem an Viktoria-Torwart Maik Hoppe, der zahlreiche Hochkaräter entschärfte und somit bester Mann der Gastgeber war.

Nach dem letzten in allen Belangen enttäuschenden Auswärtsauftritt stellte Viktoria-Trainer Michael Roß seiner Mannschaft diesmal ein gutes Zeugnis aus. „Die Körpersprache stimmte wieder“, so der 50-Jährige, der allerdings auch verpassten Gelegenheiten nachtrauerte. Die größte vergab Jerry Mvunuku in der 17. Minute. Er brachte das Kunststück fertig, den Ball aus drei Metern neben das leere Tor zu schießen.

Damit hätten die Gastgeber den Favoriten früh unter Druck setzen können. Stattdessen liefen die Dinge gegen Buchholz. Schon in der 23. Minute musste Marcel Bockting verletzt das Handtuch werfen. Ohne Einwirkung des Gegners knickte der Mittelfeldspieler um. „Wir müssen abwarten, was die Untersuchung bringt“, seufzte Michael Roß. So musste Youngster Lars Mrozek als Sturmspitze ran, für ihn rückte Steven Tonski ins Mittelfeld zurück.

Michael Roß hofft, dass Bockting mit einer leichten Blessur davonkommt. Gestern standen mit Tim Ramroth und Thomas Kirsch zwar zwei etablierte Mittelfeldspieler im Kader, beide waren aber verletzungsbedingt keine Alternative. Roß: „Es war schon bezeichnend, dass sich bei Kray in der Pause sieben Spieler warm machten, und bei uns nur der Co-Trainer.“

Zur zweiten Halbzeit feierte Roß’ Assistent Maik Sauer dann auch sein Saisondebüt als Spieler. Er kam für Mvunuku und sollte zur Stabilität des Buchholzer Spiels beitragen. In der 68. Minute überwand der eingewechselte Mohamed Allie Viktoria-Schlussmann Hoppe mit einem gefühlvollen Heber und traf zum am Ende entscheidenden 0:1.