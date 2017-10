In der Oberliga Westfalen setzte sich der FC Brünninghausen vor 250 Zuschauern gegen den SV Lippstadt mit 2:0 (1:0) durch.

Auch im fünften Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Hombrucherweg blieb der FC Brünninghausen zuhause ungeschlagen. In Lippstadt sah man viele hängende Köpfe.

"Das war kein leichtes Spiel, wir sind mit dem Ergebnis und der Leistung zufrieden. Der Platz ist unser zuhause, fünf Heimsiege in Folge, wir fühlen uns sehr wohl auf der Anlage und möchten hier so lange wie möglich ungeschlagen bleiben", meinte Doppeltorschütze Leon Enzmann Leon Enzmann» zum Profil (26).

In der 17. Spielminute traf Enzmann zunächst den Pfosten und im Nachschuss netzte er zur 1:0-Führung ein, was zugleich auch der Halbzeitstand war. Nach dem Wechsel verpasste Brünninghausen mehrfach die Entscheidung. Fast wäre Lippstadt daher noch der Ausgleich gelungen, doch Marcel Todte verpasste das 1:1. Erst in der 82. Minute die Erlösung für die Hausherren - wieder traf Enzmann -

2:0.

Brünninghausens Trainer Alen Terzic betonte nach dem Spiel: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns in der zweiten Hälfte spielerisch gesteigert".

Zufriedenheit beim FCB, Frust in Lippstadt. Dort wurde unter der Woche Trainer Stefan Fröhlich entlassen. Auch unter der Regie von Interimstrainer Nick Weber gab es keine Besserung. Weber bilanzierte: "Das war eine hochverdiente Niederlage, obwohl die Stimmung unter der Woche eigentlich gut war." Zur Trainersuche sagte Weber: "Wie es weiter geht, das muss der Verein entscheiden. Es ist vollkommen legitim, dass man einen neuen Trainer sucht. Ich bin sehr jung, muss schnell Erfolg haben und weiß selbst nicht, wie der Verein entscheiden wird."

Für Brünninghausen geht es in der kommenden Woche (Sonntag, 15 Uhr) in Ahlen weiter. Der SV Lippstadt hat zeitgleich die Hammer SpVg zu Gast.