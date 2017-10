Durch den überzeugenden 1:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Oberhausen sendete der KFC Uerdingen ein deutliches Zeichen in Richtung der Konkurrenz.

Es war ein Feiertag für den KFC Uerdingen. Nach zwei Null-Nummern gelang es der Elf von Trainer Michael Wiesinger in beeindruckender Art und Weise, das Topspiel bei Rot-Weiß Oberhausen mit 1:0 zu gewinnen. Seit zehn Spielen ist der Aufsteiger nun ungeschlagen. Die Belohnung ist die Tabellenführung in der Regionalliga West.

Die Leistung der Uerdinger am Sonntag im Stadion Niederrhein war überzeugend. Der Aufsteiger ließ den ambitionierten Oberhausenern keine Chance. Für die schwachen Hausherren war das Resultat sogar schmeichelhaft, denn die Gäste ließen zahlreiche Großchancen liegen. Vorne musste dann sogar ein Defensivspezialist für die Entscheidung sorgen: Tanju Öztürk, der in der Liga zum ersten Mal von Beginn an ran durfte, erzielte früh (8.) den Treffer des Tages per Kopf. "So ein Spiel müssen wir eigentlich eher entscheiden. Weil wir unsere Gelegenheiten nicht genutzt haben, mussten wir am Ende dann sogar zittern, dass wir nach einem Standard noch den Ausgleich kriegen," sagte KFC-Trainer Michael Wiesinger.

Nichtsdestotrotz konnte Wiesinger mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Nach seiner Wut-Rede im Anschluss an das Spiel gegen Alemannia Aachen (0:0) konnte er nach dem Triumph über RWO wieder lächeln: "Ich denke, der Sieg ist verdient. Wir haben über 90 Minuten die Spannung in den Zweikämpfen hoch gehalten. Das war eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft."

Große Stärke gegen Oberhausen war erneut die Defensive. Seit fünf Spielen steht die Null beim ehemaligen Bundesligisten. "In der Verteidigung waren wir sehr wach. Das mussten wir auch sein, denn Oberhausen hat große Qualität in der Spitze," sagte Wiesinger. Auch Stürmer Lucas Musculus gab zu, dass die Hintermannschaft derzeit der Faustpfand der Uerdinger ist: "Wir sind 479 Minuten ohne Gegentor. Der Erfolg liegt im Moment natürlich an der starken Defensive," lobte er seine Teamkollegen am anderen Ende des Platzes.

Über den wichtigen Sieg wollte Wiesinger nicht zu sehr in Euphorie verfallen: "Wir haben Oberhausen nicht an die Wand gespielt. Es war sicherlich eine gute Leistung und ein wichtiger Sieg, mehr aber nicht," meinte der 44-Jährige. "Ich werde wegen des Sieges nicht himmelhoch jauchzend durch die Gegend laufen," bekräftigte Wiesinger seine Sicht der Dinge.

Den Lauf möchte der KFC nun auch im Niederrheinpokal fortsetzen. Am Mittwoch (18:45 Uhr, Helmut-Rahn-Sportanlage in Essen) trifft der Regionalliga-Spitzenreiter im Achtelfinale auf den Bezirksligisten VfB Frohnhausen.