Rot-Weiß Oberhausen zog im Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen mit 0:1 den Kürzeren. Für die Oberhausener scheint es dieses Jahr wieder nicht für ganz oben zu reichen.

Es war das bisher wichtigste Spiel für Rot-Weiß Oberhausen und den KFC Uerdingen in dieser Saison. Am zwölften Spieltag der Regionalliga West ging es für die zwei formstärksten Teams um die Tabellenspitze und die Frage, wessen Aufstiegshoffnungen in dieser Saison berechtigt sein könnten.

Den Heimvorteil im Stadion Niederrhein konnten die Oberhausener nicht für sich nutzen. Ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel kassierten die Kleeblätter auf enttäuschende Weise die erste Heimniederlage der Saison. Etwas überraschend kritisierte Trainer Mike Terranova nach der Partie nicht viel. Im Gegenteil: "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Einsatz und Kampf haben gestimmt", erklärte Terranova.

Das Ergebnis stimmte am Ende des Tages für RWO aber nicht. Nach dem frühen Rückstand durch den Treffer von Tanju Öztürk in der achten Minute schafften es die Hausherren nicht, dem KFC-Bollwerk in irgendeiner Weise gefährlich zu werden und eine klare Torchance zu erspielen. Es machte den Anschein, als ob das Spitzenspiel gar kein Spitzenspiel sei und RWO und den KFC eigentlich mehr trennt als der eine Punkt vor der Partie.

Terranova war die Enttäuschung nach dem Spiel anzumerken. "Meine Mannschaft hat sich schwer getan, das hat man gesehen", gab der 40-Jährige schließlich doch zu. Wie schwach RWO am Sonntag wirklich war, überraschte. Nur die mangelnde Chancenverwertung der Krefelder verhinderte eine Klatsche. "Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Als wir gewonnen haben, war ja auch nicht alles perfekt und jetzt ist halt auch nicht alles schlecht," versuchte Terranova die Niederlage einzuordnen.

Am Ende des Tages bedeutete die Niederlage für die Kleeblätter jedoch die bittere Gewissheit, dem dicksten Fisch im Regionalliga-Teich nicht gewachsen zu sein. Einsehen muss das auch der ehrgeizige Terranova, was ihm sichtlich schwer fiel: "Wenn man sieht, wie stark der KFC spielt, kann man sich denken, dass es diese Saison wahrscheinlich für ganz oben reichen wird."

Die Kleeblätter sind nun seit zwei Spielen sieglos und rangieren auf Rang sechs mit 19 Zählern. Die nächste Aufgabe steht kommenden Freitag auf dem Plan. Dann heißt der Gegner Köln II (19:00 Uhr).