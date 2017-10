Trotz personeller Probleme landete der KFC Uerdingen beim 1:0-Erfolg über Rot-Weiß Oberhausen einen weiteren Dreier. Nun wandert der Blick zur nächsten Aufgabe im Niederrheinpokal.

Der Erfolg ist der derzeit wohl treueste Begleiter des KFC Uerdingen. Mit dem 1:0-Sieg über Rot-Weiß Oberhausen fuhr der Aufsteiger seinen sechsten Saisonsieg ein und behauptete damit die Tabellenführung in der Regionalliga West. Gleichzeitig feierten die Krefelder weitere 90 Minuten ohne Gegentor. Seit knapp 479 Minuten musste KFC-Schlussmann René Vollath nun schon nicht mehr hinter sich greifen. Damit stellt der KFC derzeit die stabilste Defensive der Regionalliga.

Dass die Basis für den aktuellen Erfolg beim seit mittlerweile elf Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter in der starken Defensive zu finden ist, haben indes auch die Uerdinger Offensivakteure zur Kenntnis genommen: "Der Erfolg liegt momentan natürlich an unserer starken Defensive", erklärte Stürmer Lucas Musculus nach dem Sieg in Oberhausen. "Aber in der Offensive machen wir es auch ganz gut, denke ich", fügte er mit einem Augenzwinkern an.



Ersatzgeschwächt gehts auch ins Pokalspiel

Umso beachtlicher werden die derzeitigen Erfolge der Krefelder, wenn man einen Blick auf die aktuelle Personalsituation der Mannschaft von Trainer Michael Wiesinger wirft: Bereits beim Gastspiel in Oberhausen war die Verletztenliste lang, und das ändert sich auch in der nahen Zukunft nicht. Schon am kommenden Mittwoch geht es weiter, wenn es in der dritten Runde des Niederrheinpokals ins Duell mit dem Bezirksligisten DJK Frohnhausen geht. (Mittwoch, 11. Oktober; 18:45 Uhr). Für KFC-Trainer Wiesinger erübrigt sich dabei die Frage nach einer Rotation: "Wir haben momentan 16 Feldspieler im Training", erklärte der 44-Jährige nach dem 1:0-Erfolg über RWO.

Aber es sind nicht nur Personalsorgen, die das Pokalspiel gegen den Essener Bezirksligisten zu einer schwierigen Aufgabe machen dürften, denn die Mannschaft von Trainer Issam Said spielt bislang eine ordentliche Saison: Mit sechs Siegen aus zehn Saisonspielen steht der DJK aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Zudem konnten die Essener im diesjährigen Pokalwettbewerb schon für ordentlich Furore sorgen: Zuletzt schaltete der Bezirksligist den Oberligisten SF Baumberg aus.

Wiesinger warnt jedenfalls davor, das Duell mit Frohnhausen auf die leichte Schulter zu nehmen: “Das wird am Mittoch kein Selbstläufer."