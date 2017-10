SW Wattenscheid trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Mengede 08/20 davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Wattenscheid vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Mengede mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Guthardt und Chatsiioannidis für Cakirlar und Neese. Auch SW Wattenscheid baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Bien, Langenfeld, Vering und Schroven anstatt Felsmann, Tegtmeier, Möller und Ahkim.

Die 100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Maurice Stiller brachte Wattenscheid bereits in der achten Minute in Front. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Dario Buckmaier von SW Wattenscheid seinen Teamkameraden Frederick Osei Assibey. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Patrick Prinssen (Ibbenbüren) das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Die Wattenscheider brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Durch diese Niederlage fällt Mengede 08/20 in der Tabelle auf Platz acht. Der Gastgeber verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Wattenscheid mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Die Saison von SW Wattenscheid verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) reist Mengede zu SV Horst-Emscher 08, am gleichen Tag begrüßt Wattenscheid Firtinaspor Herne vor heimischem Publikum.