Am Sonntag begrüßte Rot-Weiß Unna den BV Brambauer-Lünen.

Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten des Gastgebers aus. Mit breiter Brust war BV Brambauer-Lünen zum Duell mit Rot-Weiß Unna angetreten – der Spielverlauf ließ bei Brambauer-Lünen jedoch Ernüchterung zurück.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Unna Blume und Suludere für Roshan und Straszok aufliefen, starteten beim BV Brambauer-Lünen Kronenberg, Berger und Razanica statt Fluder, Ehrentraut und Poczkaj.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Cagdas Güven Leon Lukas ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (61.). Dass RWU in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Björn Scharfe, der in der 73. Minute zur Stelle war. Wenig später kamen Ricardo Rimkus und Julian Schawaller per Doppelwechsel für Joel Razanica und Daniel Berger auf Seiten von Brambauer-Lünen ins Match (75.). Marvin Schuster schoss für den Gast in der 82. Minute das erste Tor. Güven verwandelte in der 90. Minute einen Elfmeter und brachte Rot-Weiß Unna die 2:1-Führung. Am Schluss gewann der Gastgeber gegen den BV Brambauer-Lünen.

Unna macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sieben. Der Aufsteiger ist seit drei Spielen unbezwungen.

Durch diese Niederlage fällt Brambauer-Lünen in der Tabelle auf Platz vier. Die gute Bilanz des BV Brambauer-Lünen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Lüner bisher fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Während RWU am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) beim FC Overberge gastiert, duelliert sich Brambauer-Lünen am gleichen Tag mit Viktoria Kirchderne.