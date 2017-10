Ein wahres Torfestival lieferten sich Union Lüdinghausen und der SC Dorstfeld, das schließlich mit 4:3 endete.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Während bei Lüdinghausen diesmal Krüger und Plöger für Schwegler und Pinnekämper begannen, standen bei Dorstfeld Herzog, Chenkouk Asbaa und Rogge statt Erzen, Benke und Ohdamis in der Startelf. 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Union Lüdinghausen schlägt – bejubelten in der 26. Minute den Treffer von Niklas Hüser zum 1:0. Der SC Dorstfeld brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Lüdinghausen hatte bis zur Pause Bestand. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute gelang Michael Efthimiadis der Ausgleichstreffer für Dorstfeld. Gleich nach dem Wiederanpfiff (49.) traf Dennis Wagner zur Führung von Union Lüdinghausen. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Mike Chrobok bereits wenig später besorgte (54.). Hüser schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Für das 3:3 des SC Dorstfeld zeichnete Sahan Ohdamis verantwortlich (63.). Sahan Ohdamis, der von der Bank für Said Chenkouk Asbaa kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (65.). Dass Lüdinghausen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Kevin Coerdt, der in der 79. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte der Gastgeber gegen Dorstfeld die maximale Punkteausbeute.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition von Union Lüdinghausen aus und bringt eine Verbesserung auf Platz acht ein. In den letzten fünf Spielen war für Lüdinghausen noch Luft nach oben. Acht von 15 möglichen Zählern sammelte die Unioner ein.

Die Abwehrprobleme des SC Dorstfeld bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Aufsteiger auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Die Dorstfelder musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Dorstfeld insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Als Nächstes steht für Union Lüdinghausen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den FC Roj. Der SC Dorstfeld empfängt – ebenfalls am Sonntag – den VfL Kamen.