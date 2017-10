Der SC Weitmar 45 verliert die Tabellenführung durch eine 1:2-Niederlage gegen die TuS Heven.

Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall.

Heven nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Gajewski und Akcan statt Yaman und Rölleke. Auch Weitmar tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Körber und Sahlmen für Uslaub und Verres in der Startformation.

Für das 1:0 und 2:0 war Nikolas Maximilian Stemmermann verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (18./44.). Mit der Führung für die TuS Heven ging es in die Kabine. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Thorben Funder in der 58. Minute für Patrick Nierychlo eingewechselt wurde. In der 65. Minute brachte Jan-Paul Vitt den Ball im Netz von Heven unter. Obwohl dem Gastgeber nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Weitmar 45 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Im Tableau hat der Sieg der TuS Heven keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 18. Mit erschreckenden 29 Gegentoren stellt das Schlusslicht die schlechteste Abwehr der Liga. Die Hevener beendet die Serie von acht Spielen ohne Sieg. Heven fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Die gute Bilanz von Weitmar hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist die TuS Heven zum FC Altenbochum, am gleichen Tag begrüßt der SC Weitmar 45 die SF Bochum-Linden vor heimischem Publikum.