Westfalia Huckarde erteilte der SuS Waltrop eine Lehrstunde und gewann schließlich mit 5:0.

SuS Waltrop war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei Waltrop standen diesmal Özer, Hübenthal, Poslednik, Stöve, Reimann und Schulz statt Krüger, Gutzeit, Wölki, Del Puerto Schillo, Berg und Öztürk auf dem Platz. Auch Huckarde veränderte die Startelf und schickte Meschede und Jallow für Podeschwa und Guthmann auf das Feld.

Durch ein Eigentor der SuS Waltrop verbesserte die Westfalia den Spielstand auf 1:0 für sich (12.). Steven Middelmann nutzte die Chance für Westfalia Huckarde und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Marvin Hübenthal das Spielfeld in der 62. Minute für Serhat Güven verließ. Mit dem 3:0 für Huckarde von Paul Koch hatte das Spiel seinen Sieger in der 76. Minute eigentlich schon gefunden. Die letzten Zweifel der 40 Zuschauer am Sieg des Gasts waren ausgeräumt, als Tim Babosek in der 77. Minute das 4:0 schoss. Die Huckarder stellte in der 81. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Simon Desire Mbarga Eboulou, Slava Justus und Jan Moldenhauer für Bubacarr Jallow, Jake Leggett und Chris Meschede auf den Platz. Christopher Brezing stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für die Westfalia her (88.). Westfalia Huckarde überrannte Waltrop förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Abwehrprobleme der SuS Waltrop bleiben akut, sodass der Gastgeber weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In der Defensive drückt der Schuh bei Waltrop, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Für die SuS Waltrop sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Durch den Erfolg rückt Huckarde auf die achte Position der Bezirksliga Westfalen 9 vor. Mit 22 geschossenen Toren gehört die Westfalia offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 9. Während Waltrop am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim FC Hillerheide gastiert, duelliert sich Westfalia Huckarde am gleichen Tag mit dem BV Rentfort.