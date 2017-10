Gegen den 1.

FC Bocholt musste sich die Spvg Schonnebeck am Sonntag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Die Wetten standen zwar zugunsten von Schonnebeck. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein.

Während bei Bocholt diesmal Gurny, Bugla, Kilav und Nemec für Belkassem, Reekers, Goris und Öztürk begannen, standen bei der Spvg Busch, Engelberg und Zander statt Heppke, Müller und Yerek in der Startelf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zum Seitenwechsel ersetzte Marius Müller von der Spvg Schonnebeck seinen Teamkameraden Leon Engelberg. In der 60. Minute stellte der FCB personell um: Per Doppelwechsel kamen Ismail Öztürk und Philipp Goris auf den Platz und ersetzten Niklas Möllmann und Christian Gurny. 200 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 79. Minute dann endlich die Erlösung – Marc Enger traf zum 1:0 für Schonnebeck. Aus der Ruhe ließ der 1. FC Bocholt sich nicht bringen. Goris erzielte wenig später den Ausgleich (84.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Michael Menden die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Ein Punkt reicht Bocholt, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zehn Punkten steht der Gastgeber auf Platz 13. Siege waren zuletzt rar gesät beim FCB. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Die Spvg liegt im Klassement nun auf Rang vier. Vier Spiele währt nun für den Gast die Serie ohne Niederlage, eine von drei Siegen hintereinander konnte die Schonnebecker jedoch nicht fortsetzen. Am nächsten Sonntag reist der 1. FC Bocholt zum VfB Homberg, zeitgleich empfängt die Spvg Schonnebeck den VfB 03 Hilden.