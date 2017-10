Der FC Kray trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Viktoria Buchholz davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Kray vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Buchholz veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf fünf Positionen. Für Clever, Kirsch, Gralla, Schröder und Ramroth spielten diesmal Tajima, Bockting, Mvunuku, Scharwächter und Tonski. Der FCK dagegen setzte auf die gleiche Startelf.

Torlos ging es in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Maik Sauer von der Viktoria seinen Teamkameraden Pandy Jeremie Mvunuku. In der 60. Minute stellte der FC Kray personell um: Per Doppelwechsel kamen Mohamed Allie und Ilias Elouriachi auf den Platz und ersetzten Yasar-Emin Uzun und Berhan Eren. Allie brach für den Gast den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung für den Absteiger. Schlussendlich reklamierte die Krayer einen Sieg in der Fremde für sich und wies Viktoria Buchholz in die Schranken.

Mit erschreckenden 30 Gegentoren stellt Buchholz die schlechteste Abwehr der Liga. Für den Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Kray setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensivabteilung des FCK funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Die Saison des FC Kray verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist die Viktoria zum SV Scherpenberg, am gleichen Tag begrüßt Kray den VfL Repelen vor heimischem Publikum.