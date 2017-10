Mit leeren Händen endete für den SV Sevelen die Auswärtspartie gegen Hülser SV.

Der Gastgeber siegte mit 2:1. Den großen Hurra-Stil ließ Hüls vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Während beim Aufsteiger diesmal Amroui, Ermers und Heidemann für Frömbling, Heidemann und Küsters begannen, standen bei Sevelen Schwevers, Brammen und Höttges statt Winkler, Siemons und Van Der Sande in der Startelf.

Mustapha Amroui schoss in der 27. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für Hülser SV. Zur Pause behielt die Hülser die Nase knapp vorn. Beim SVS kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dennis Heyn für Frederick Brammen in die Partie. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute gelang Lucas Claus der Ausgleichstreffer für den Gast. 75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Hüls schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Miguel Oreja zum 2:1. Zum Schluss feierte Hülser SV einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Sevelen.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich Hüls in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Sevelen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste. Der SVS musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Sevelen insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Hülser SV wandert mit nun 18 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Sevelen gegenwärtig trist aussieht. Kommende Woche tritt Hüls beim VfL Tönisberg an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt der SVS Heimrecht gegen VfB Uerdingen.