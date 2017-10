Die TuS Hattingen verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gast vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Während bei SW Eppendorf diesmal Kaminsky und Schüttig für Wyberny und Behnam-Nejad begannen, standen bei Hattingen Brüning und Petz statt Geik und Aydin in der Startelf. Nach nur neun Minuten verließ Marcel Brüning von TuS Hattingen das Feld, Alexander Frenzel kam in die Partie. Tim Wasserloos, der von der Bank für Chamberlin Kouatche kam, sollte für neue Impulse bei der TuS Hattingen sorgen (24.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Wasserloos für Hattingen zur Führung (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bis zur ersten personellen Änderung, als Hannes Schwarz Sertac Dogan ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (60.). Bei einem Doppelwechsel in der 75. Minute lösten Volkan Ugur und Halil Arpe die Teamkollegen Thomas Woischnik und Tim Schüttig auf dem Feld ab. Die Fans von Eppendorf unter den 70 Zuschauern atmeten auf, als Denis Wyberny in der 90. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Wasserloos noch einen Treffer parat hatte (90.). Als Schiedsrichter Bekir Karagöz (Herne) die Begegnung schließlich abpfiff, war SW Eppendorf vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den zehnten Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Eppendorf, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Die Eppendorfer musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SW Eppendorf insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die TuS Hattingen macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei. Mit 26 geschossenen Toren gehört die Hattinger offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 10. Mit dem Sieg knüpft Hattingen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die TuS Hattingen sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Am nächsten Sonntag reist Eppendorf zum SV Wanne 11, zeitgleich empfängt Hattingen Phönix Bochum.