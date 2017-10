Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für den SV Hilbeck vom Auswärtsmatch bei Firtinaspor Herne in Richtung Heimat.

Firtinaspor Herne brachte im Vergleich zum letzten Spiel Aksoy und Akbaba für Ören und Yavuz von Beginn an. Ein Doppelpack brachte Herne in eine komfortable Position: Vahdet Özbek war gleich zweimal zur Stelle (4./18.). Vor 100 Besuchern gelang Marco Lettmann in der 26. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den SV Hilbeck. Hilbeck brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Firtinaspor hatte bis zur Pause Bestand. Anstelle von Volkan Cetin Yildirim war nach Wiederbeginn Erdal Bastürk für Firtinaspor Herne im Spiel. Dass der Gastgeber mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden war, bewies Mahmut Akbaba, als er kurz nach dem Wiederanpfiff den Spielstand erhöhte (48.). Das 4:1 für Herne stellte Özbek sicher. In der 58. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 83. Minute verwandelte Bastürk dann einen Elfmeter für Firtinaspor zum 5:1. Letztlich nahm der SV Hilbeck im Kellerduell bei Firtinaspor Herne eine bittere Niederlage hin.

Herne springt mit diesem Erfolg auf den 16. Platz. Die Herner beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Firtinaspor kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile fünf zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Firtinaspor Herne – Hilbeck bleibt weiter unten drin. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Hilbeck nur fünf Zähler. Kommende Woche tritt Herne bei SW Wattenscheid an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Hilbeck Heimrecht gegen den SV Sodingen.