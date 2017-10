Westfalia Wethmar gewinnt das Kellerduell vor heimischem Publikum mit 5:2 gegen den VfR Sölde.

VfR Sölde war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei Westfalia Wethmar erhielten Harder und Mantei den Vorzug vor Holz und Harder. Zum Seitenwechsel ersetzte Nico Höhme vom VfR Sölde seinen Teamkameraden Kevin Kastner. Schiedsrichter Matthias Sosna (Unna) beendete das Spiel und Sölde steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Wethmar kam man unter die Räder.

Die Westfalia macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem 13. Platz. Die Offensivabteilung des Gastgebers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 23-mal zu. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Westfalia Wethmar, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Die Wethmarer kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile fünf zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Durch diese Niederlage fällt der VfR Sölde in die Abstiegszone auf Platz 14. Sölde verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Der VfR Sölde musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sölde insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Während Wethmar am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei der TuS Hannibal gastiert, duelliert sich der VfR Sölde zeitgleich mit der SuS Kaiserau.