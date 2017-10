Preußen Eiberg trennte sich an diesem Sonntag von der Zweitvertretung der SF Niederwenigern mit einem Remis von 2:2.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelt sich auch im Ergebnis wider.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Preußen Eiberg mit drei Änderungen. Diesmal begannen Steinsiepe, Hofmann und Schulz für Aretz, Schönhardt und Naber. Auch Niederwenigern II baute die Anfangsaufstellung auf fünf Positionen um. So spielten Ebert, Hendricks, Werda, Neuhaus und Geißler anstatt Kamperhoff, Ouahaalou, Tempel, Bien und Schönert.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 46. Minute versenkte Tim Hitzegrad den Ball im Tor der SF Niederwenigern II. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Eiberg schlägt – bejubelten in der 50. Minute den Treffer von Enrico Hofmann zum 2:0. Wenig später kamen Henrik Eggemann und Yannick Schönmeier per Doppelwechsel für Florian Ebert und Lukas Neuhaus auf Seiten von Niederwenigern II ins Match (52.). In der 64. Minute brachte Matthias Hendricks den Ball im Netz von Preußen Eiberg unter. Sascha Jacobs sicherte der SF Niederwenigern II nach 67 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Oguz Öztas die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Eiberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gastgebers ist deutlich zu hoch. 28 Gegentreffer – kein Team der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 fing sich bislang mehr Tore. Gewinnen hatte bei Preußen Eiberg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück. Zu Hause ist Sand im Getriebe: Die Preußen ist in der bisherigen Saison daheim noch ohne Sieg. Die bisherige Saisonbilanz von Eiberg bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Pleiten schwach.

Niederwenigern II baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Nächster Prüfstein für Preußen Eiberg ist die Reserve von Blau-Weiß Mintard (Sonntag, 12:45 Uhr). Die SF Niederwenigern II misst sich am selben Tag mit der SG Kupferdreh-Byfang (12:45 Uhr).