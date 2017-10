Beim TC Freisenbruch gab es für die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:4.

Freisenbruch nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Parakenings und Buschmann statt Kuci und Schadhof. Auch Mintard tauschte auf drei Positionen. Dort standen Müller, Hahn und Wellkamp für Delker, Molitor und Langer-Jordy in der Startformation.

Nico Busch brachte Blau-Weiß Mintard II in der 18. Minute nach vorn. Maurice Verfürden schockte Mintard und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den TC Freisenbruch (22./45.). Mit einem Tor Vorsprung für Freisenbruch ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Bei Blau-Weiß Mintard II kam zu Beginn der zweiten Hälfte Robert Pobisch für Thomas Hildebrandt in die Partie. Quendrim Kuci, der von der Bank für Jörn Parakenings kam, sollte für neue Impulse beim TC Freisenbruch sorgen (64.). 56 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 72. Minute den Treffer von Maurice Peus zum 3:1. Kuci besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Aufsteiger (77.). Schlussendlich verbuchte die Freisenbrucher gegen Mintard einen überzeugenden Heimerfolg.

Durch die drei Punkte gegen Blau-Weiß Mintard II verbessert sich Freisenbruch auf Platz sieben. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den TC Freisenbruch, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Durch diese Niederlage fällt Mintard in der Tabelle auf Platz neun. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Blau-Weiß Mintard II noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) reist Freisenbruch zur VfL Sportfreunde 07, am gleichen Tag begrüßt Mintard Preußen Eiberg vor heimischem Publikum.