Die Schalker Fan-Initiative ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit dem diesjährigen Julius Hirsch Preis ausgezeichnet worden.

Damit wird das Engagement der Initiative gewürdigt, die seit einem Vierteljahrhundert Flagge gegen Rassismus zeigt. "Ein Tag wie heute ist eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was Fußball für eine Verantwortung hat", betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Samstagabend bei der Ehrung in Karlsruhe.

Die weiteren Preisträger sind der Leipziger Verein "Tüpfelhausen – Das Familienportal" sowie das internationale Frauenfußball-Turnier und Kulturfestival "Discover Football" in Berlin, das sich seit 2009 für die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen im Fußball einsetzt.

Seit 2005 wird der Julius Hirsch Preis verliehen

Seit 2005 werden Personen, Initiativen und Vereine, die sich auf dem Fußballplatz, im Stadion, im Verein und in der Gesellschaft beispielhaft für Vielfalt und Menschenwürde, gegen Diskriminierung und rechte Gewalt einsetzen, mit dem Julius Hirsch Preis ausgezeichnet.